Yazıyı Meryem Coşkunca 'nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

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Biliyorsunuz hayatta yazılı olan kuralların dışında yazılı olmayan insani kurallar vardır ve bu insani kurallar yazılı olan kurallardan çok daha önemlidir. Mesela düşen bir insanı yerden kaldırmak, hapşıran birine mendil vermek, ne bileyim güzel hanım size gelip ben biraz şişmanlamışım değil mi? diye sorduğunda yok yok gayet güzelsin demek gibi hiçbir yerde yazmayan kurallar vardır.

Şimdi her şeyi anladık ta son örneği anlamadık Hanımların öyle bir kuralımı var diyeceksiniz. Tamam, kabul ediyorum biraz uç bir örnekti ama bence böyle bir kural var yani bu soruya güzelsin derseniz hanımlar çok mutlu oluyor. Bu arada ben ne anlatıyordum gülmeyin laf hanımlara geldi. Anlatacağımı unuttum. Bu arada yeri gelmişken biraz geç olacak ama tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya kadınlar gününü bir kez daha kutluyorum.

Dedim ya hayatta uymamız gereken yazılı olmayan kurallar vardır diye ne yazık ki günümüzde gerek iş temposundan gerekse koşuşturmadan bu kuralları çoğu zaman unutuyoruz ya da aman canım boş ver diyerek atlıyoruz. Onur sen yine bir şeylere kızmışsın çıkar ağzındaki baklayı dediğinizi duyuyor gibiyim

Evet, aslında gecen hafta okuduğum bir haber beni çok kızdırdı ama haberin devamında yaşananlar bir o kadar sevindirdi. İzin verirseniz bu haberi paylaşmak istiyorum. Ama daha iyi anlamanız için olayı ayrıntıları ile anlatayım ve biraz empati yapalım

Diyelim ki Türkiye’yi dünyada temsil edecek özel bir sporcusunuz tekerlekli sandalyede tenis oynuyorsunuz bir gün yolunuz notere düşüyor evrak işleriniz var. Ancak noter binanın üçüncü katında binada asansör rampa gibi şeylerde yok. Ne yaparsınız? noter den rica edip imza atmak için aşağıya inmesini istersiniz değil mi? Bu isteğinizi noter yapar aşağıya iner ve siz imzanızı gerekli yerlere atarsınız işlem bittikten sonra elinize bir fatura yazar faturada normal işlemler dışında birde yol ücreti yazmakta olduğunu görürsünüz. Hadi bakalım sorun kendinize bu durumda ne yaparsınız?

Ben size söyleyeyim önünüzde iki seçeneğiniz vardır. ya sesinizi çıkarmazsınız küçük bir rakam diye parayı ödersiniz ya da işi gücü bırakıp hakkınızı ararsınız. İşte Milli Tenisçimiz Büşra Ün bu durumda kalmış. Büşra tekerlekli sandalyesiyle noterin odasına çıkamadığı için noter 25 basamak aşağıya inerek Büşra’nın imzasını almış faturaya da 17 TL yol ücreti yazmış. Bunun üzerine Büşra sosyal medyayı kullanarak bunları anlatmış. Aslında her engelli bireyin zaman zaman karşılaştığı bir soruna dikkat çekmiş

Tabi Büşra böyle yazınca bu olay ulusal basında haber oldu. Haberlerin ardından Noterler birliği ve devlet büyükleri araya girerek o faturayı yazan kişileri uyarmışlar. Noterdeki yetkililer 17 TL yi Büşra’ya geri vermişler ve özür dilemişler. Bu arada az önce Büşra’nın sosyal medya hesaplarını inceledim. Faturayı yazan kişilerin istifası istenmiş ancak Büşra rica edince istifaları kabul edilmemiş. Çünkü burada amaç kimsenin ekmeği ile oynamak ya da 17 TL değil. Binlerce engel sahibi insanın yaşadığı bu soruna dikkat çekmek

Şimdi Onur güzel diyorsun da Noterlerin kitabında böyle yazıyor. O parayı almak zorundalar diyenler olabilir bu olayda olduğu gibi bazen yazılı olmayan kurallar yazılı kuralları geçersiz kılar. Bu arada buradan Milli Tenisçimiz Büşra Ün’ü binlerce engel sahibi insanın başına gelen bu olaya yetkililerin dikkatini çektiği için engellenen bir birey olarak çok teşekkür ediyorum ve Olimpiyatlarda Büşra’ya başarılar diliyorum. Engelleri her alanda aşmak için çabalamaya ve örnek olmaya aynen devam…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem gazetesi…







