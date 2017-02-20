Haber: Erdal Tanrıverdi

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan hafta sonu vatandaşlarla sohbet etmek amaçlı kahvehaneleri dolaştı. Özcan, Gölyüzü Mahallesinde bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet ederken beklenmedik bir olay ile karşı karşıya kaldı. Özcanı kahvehanede vatandaşlarla sohbet ederken gören Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, sohbete katıldı. Kahvehanede birlikte oturan ikili bir yandan vatandaşlar sohbet edip diğer yandan da referandum için "Evet" ve "Hayır" oylarını istediler.