Örnek tarım projesinde sona gelindi

Haber: BMA

İlimiz Kıbrıscık ilçesi Alan Bölgesinde sulu tarıma geçilmesi sonrası Kıbrıscık Belediyesi ile Bolu Belediyesi ortaklığında örnek tarım uygulamaları projesi hayata geçirildi. Proje ile hazırlanan tarım alanında yerli domates, biber, fasulye üretimi yapılmaya başlandı.

“BOL ÜRÜN ELDE ETTİK, HALKIN TÜKETİMİNE SUNDUK”

Belediye Başkanı Emin Tekemen, proje kapsamında üretim çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı. Başkan Tekemen konuyla ilgili açıklamasında, “Yaz boyu Kıbrıscık Alan bölgesinde örnek tarım uygulamaları kapsamında gerçekleştirdiğimiz üretim çalışmalarında sona geldik. Çalışkanlarımızla el ele ürünlerimizin son hasatı için ekim alanında beraberdik. Yapılan çalışmalarla halkın dikkatini çektik. Gayet bol ürün elde ettik. Halkın tüketimine sunduk. Pazarı dengelediğimiz için mutluyuz. Ayrıca salça, tarhana, turşu vb. ürünlerimiz satış noktalarında yerini aldı. Destek veren Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan Beye teşekkür ederiz” dedi.