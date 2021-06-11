Örnek teşkil eden topraksız çilek üretimi

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilimiz merkez ilçe okçular köyünde faaliyet gösteren Özşahin Tarım işletmesine ait topraksız çilek üretim serasını ziyaret etti.Sebze ağırlıklı üretim modelinden çilek ağırlıklı üretim modeline geçiş yapan işletme sahibi Serdar Özşahin eşliğinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri,işletmede incelemelerde bulundu.

Konu hakkında yapılan açıklamada, “İl Müdürlüğümüz, bakanlığımız ve devletimiz alternatif ürünlere oldukça önem vermektedir. Özellikle birim alandan yüksek kar getiren alternatif ürünlerle önemli bir katma değer sağlayarak kazanan Bolu olacaktır. Bilindiği üzere seralarımızın temel amaçlarından biri olan birim alandan maksimum verim, karlılık ve daha uzun bir üretim sezonu sağlamaktır. Bunu çilek vb. tüketimi ve pazarı iyi olan alternatif ürünlerle zenginleştirmek başarıyı üst düzeye çıkarmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

“TOPRAKSIZ KIRMIZI ALTIN ÜRETİMİ FARK YARATACAKTIR”

Yetkililer açıklamanın devamında, “Üreticimiz radikal bir kararla sebze ağırlıklı işletmesinden günümüzde kırmızı altın, kırmızı elmas gibi isimlerle de popüler olan çilek üretiminin yenilikçi ve modern tarzı olan topraksız versiyonuna yönlenmiştir. Topraksız tarım topraklı tarıma göre; Toprağı uygun olmayan yerlerde tarımsal üretim, Erkencilik, verim ve kalite artışı, Bitkilerin kontrollü beslenmesi, Su ekonomisi ve kontrolü, Enerji ve iş gücünün azaltılması, Hastalık, zararlı ve yabancı ot kontrolü, vb. gibi birçok konuda üreticiye kolaylık ve avantaj sağlayarak ilimizde fark yaratacaktır.2000 m² kapalı kurulu alanı olan işletmemiz topraksız tarım metodu ile albion cinsi çilek üretimi gerçekleştirmekle birlikte, ilimiz üreticilerine de güzel bir örnek teşkil edecektir”ifadelerine yer verdi.

İşletme ziyareti karşılıklı iyi niyet ve başarı dilekleri ile son buldu.