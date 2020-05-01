Örnekbaş, 1 Mayıs’ı kutladı

Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yaptı. İl Başkanı Örnekbaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu gün Dünyayı elleriyle kuran işçi, emekçi kardeşlerimizin günüdür. Bu gün evine aş götürmek için, vatana millete faydalı evlatlar yetiştirmek için gecesine gündüzüne katanların günüdür. Dünya ile birlikte yaşanan koranavirüs salgınından en çok etkilenenlerin, alın terini sıcak bir ekmeğe dönüştürenlerin günüdür. 1 Mayıs siyasi tarafların, kavgaların değil, birliğin, beraber olmanın günüdür.

“EMEĞİN KARŞILIĞI VERİLMELİDİR”

Elbette ülkemizin içinde bulunduğu şartlar güllük gülistanlık değildir. Kamuda ve özelde çalışan işçi kardeşlerimiz çok daha iyi şartlarda yaşamayı ve sosyal haklara sahip olmayı hak etmektedir. Tarlaya ektiği patatesini toplamak için çaba gösteren Ayşe teyze, Ahmet amca verdiği çabanın, emeğin karşılığını almalıdır. Yarınımızı aydınlık bir geleceğe kavuşturmak için gecesini gündüzüne katan Filiz öğretmen, sıcak yuvamızın her tuğlasında özveri ve gayreti olan işçi Ali’ hak ettiğini almalıdır. Vatandaşına sahip çıkan, hor görmeyen, çabasına saygı gösteren sosyal devlet anlayışı yeniden vatandaşını kucaklamalıdır. Bu ülkenin daha iyi olması için, çalışanın daha çok kıymetinin bilineceği aydınlık bir gelecek için çaba gösteren bir kardeşiniz, bir arkadaşınız, bir ağabeyiniz olarak tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum. “