Örnekbaş, 19 Mayıs’ı kutladı

Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Örnekbaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Bu toprakları vatan yapanlara, Türk’ün hürriyet ve bağımsızlık mücadelesinin kahramanlarına, başta Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah arkadaşlarına selam olsun. Türk milletinin yüzyıllardır süren bağımsızlık kavgası Cumhuriyet idaresiyle vücut bulmuş, halkın iradesi bu yönetim biçimiyle tecelli etmiştir. Türk milletinin geçmişten bu yana kazandığı kutlu zaferler bir takım şer cepheleri tarafından her daim önlenmeye çalışılmıştır. Bu nifak odakları tarafından sürdürülen oyunlar dün ne ise bu günde aynıdır ve değişmemiştir. Millet bütünlüğümüzü bozmak isteyen bölücü yapılar sürekli olarak ülkemiz üzerinde art niyetli girişimlerini devam ettirme çabasındadır. Ülkenin sahip olduğu hain kontenjanı hem içeride hem dışarıda faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. Bu sebeple Türk milleti Kurtuluş mücadelesine inandığı iman ve gayretle her daim uyanık olmak zorundadır. 19 Mayıs Türk milletinin hassasiyetlerini tazeleme ve bu milletin olmazsa olmaz bağımsızlık ülküsüne olan inancını yeniden hatırlama günüdür.

“KAZANDIKLARI ZAFERİN MİRASI HER DAİM CANIMIZ PAHASINA KORUNACAKTIR”

İYİ Parti ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ şiarına samimiyetle ve kararlı bir şekilde bağlıdır. Bu inanca ve ilkeye bağlı kalmaya devam edecektir. Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının milletin bağımsızlığı için çıktığı yolda bu milletle birlikte kazandıkları zaferin mirası her daim canımız pahasına korunacaktır. 19 Mayıs bu ülke bağımsızlığının gençlerimize olan inancımızla bütünleşeceği günün adıdır. 19 Mayıs, millet iradesinin bayrak olduğu gündür. Bu ülkeyi kuran ve bu günlere getirmek için canını ortaya koyan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.”

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 11:50