Örnekbaş, “Bu ülkenin cesurlarına teşekkür ederiz”

Haber: Uğur Balaban

İYİ Parti saha çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İYİ Parti Bolu il teşkilatının son ziyaret durağı Gerede ilçesi oldu. İYİ parti teşkilatı Gerede’de vatandaşlarla buluştu. İYİ partililer işyeri ziyaretlerinde esnafla sohbet etti onların dertlerini dinledi. Gerede ilçesi ziyaretinde geçmiş dönem Gerede Belediye Başkan Adayı olan Orhan Ünaldı’ya partide gösterdiği özverili çalışmalar sebebiyle İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ve Gerede İlçe Başkanı Ömer Evcin tarafından teşekkür plaketi verildi.

DÜRÜST SİYASET YAPABİLME BECERİSİ ANCAK CESUR İNSANLARIN İŞİDİR

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, geçmiş dönem örnek bir partili tavrı sergileyen Orhan Ünaldı ve iyi partide siyaset yapan partililer için şu değerlendirmeleri yaptı;

“Hepimizin de bildiği gibi bu ülke başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülke uğruna tereddütsüz canını veren cesur insanlar tarafından kurulmuştur ve cesur insanların omzunda varlığını sürdürecektir. Bu kadim milletin sadece bir toprak parçası olarak bakmadığı vatan yurdunda doğruyu söyleyebilme ve dürüst siyaset yapabilme becerisi ancak cesur insanların işidir. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendinin liderliğinde bu ülkede söylenmeyeni söylemeye, yapılmayanı yapma, yürünmeyen yolda yürüme cesaretini gösterebilmek için hep birlikte yola çıktık.”

İYİ PARTİ TOHUMU FEDAKÂRCA ÇALIŞAN ARKADAŞLARIMIZIN SAYESİNDE TUTMUŞTUR

“Siyasete başladığı ilk gününden itibaren toprağa atılı bu tohumun büyümesinde gayret gösteren partili üyelerimizin gösterdikleri fedakârlık ve gayretler için teşekkür ediyorum. Gerede ilçemizde belediye başkan adaylığı sürecinde ve parti çalışmalarımızda diğer partili arkadaşlarımıza örnek olan Orhan Ünaldı Bey’in nezdinde tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İYİ Parti tohumu fedakârca çalışan arkadaşlarımızın sayesinde tutmuştur. Yarın memleketi yönetecek bu fidan partililerimizin gayretleri ile ulu bir çınara dönüşecektir. Verdikleri emek, gayret ve cesaret için bu ülkenin cesurlarına bir kere daha teşekkür ederim.”

Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2022, 13:04