Örnekbaş ekonomik tabloyu değerlendirdi

Haber: BMA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Dörtdivan ilçesinden başlayarak, ilimiz Merkez ve Mudurnu’da yaptığı ziyaretler sonrası İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş değerlendirmelerde bulundu. Ekonomik tablonun her geçen gün gerilediğini belirten İl Başkanı Ahmet Örnekbaş,

“Bizler parti olarak vatandaşımızın güncel hayatının içindeki olumsuzlukları yakından takip ediyoruz. Seçimden seçime seçmen kapısını çalan siyasetçi anlayışı, partimizle birlikte yıkılmıştır. Her hafta yaptığımız plan doğrultusunda mahalle muhtarlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Türkiye siyasetinde ilk defa genel başkanlık düzeyinde parti liderimiz Sayın Meral Akşener hanımefendinin başlattığı çalışmayı bizde ilimizde aynı şekilde sürdürüyoruz” dedi.

“BIÇAK KEMİĞE DAYANMIŞTIR”

“Sayın Genel Başkanımızın Bolu ziyaretinde, konuştuğumuz, derdini dinlediğimiz vatandaşlarımızın şikâyetlerinde de anlaşıldığı gibi, damat Bakana emanet edilen ekonomi gün geçtikçe kötüleşmektedir” diyen Örnekbaş açıklamalarının devamında, “Alım gücünün her gün daha da gerilediği mevcut durumdan vatandaşımızın ne kadar etkilendiğini ve zorlandığını görüyoruz. Vatandaşın gözünün içine baka baka ekonomik verilerle dalga geçen, ülke gündemini suni gündemlerle meşgul edenlerin orta oyunu artık daha fazla sürmeyecektir. Vatandaşımızın eskiden ‘Konuşursam bana bir şey mi olur’ endişesi ile sustuğu dönem geride kalmıştır. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendi ile Bolu’da gerçekleştirdiğimiz ziyaret bize Türkiye gerçeğini bir kere daha net bir şekilde gözler önüne sermiştir. Gittiğimiz her yerde duyduğumuz şikâyetlerle anlaşılmıştır ki, vatandaşımızın mutfakta tenceresi kaynamaz, esnafımız siftah edemez hale gelmiştir. Vatandaşımız neredeyse açlıkla mücadele etmek durumunda kalmıştır ve şikâyetini yüksek sesle söyler hale gelmiştir. Bu durum elbette böyle sürmeyecektir. Vatandaşımız sarayda saltanat sürenlerin paralel evreninde neredeyse hiçe sayılır hale gelmiştir. Türkiye’nin kurtuluş reçetesi bu ülke değerlerine sahip çıkan, ekonomi bilen, dengeyi vatandaşını düşünerek yeniden kuracak iyiler tarafından yapılacaktır. Bu ülke vatandaşını zerre kadar düşünmeyen siyasi akla teslim olmamıştır, olmayacaktır. Vatandaşın halini görmemek için adeta vatandaşımızdan kaçan siyasiler bilmelidir ki artık siyaset serüvenleri son bulmak üzeredir. Ferasetine ve irfanına her zaman güvendiğimiz değerli halkımız elbette kendisi için doğru ve iyi olanının kararını mutlaka verecektir” ifadelerini kullandı.