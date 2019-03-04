Örnekbaş; “Eserlerine sahip çıkacağız”

Haber: Esra ÖZTÜRK

Bolu’nun babası hayırsever işadamı rahmet İzzet Baysal’ın vefatının 19. Yılı nedeniyle bir açıklamada bulunan İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, şunları söyledi; Şeyh Edebali: “Oğul, insanlar vardır şafak vaktinde doğar akşam ezanında ölürler.” derken yaşarken hürmet edilen, öldükten sonra kaybolup giden nice insanları kastetmiştir. İzzet Baysal, bu sözün aksine ölümüyle kaybolmamış, kurduğu vakıf ve yaptığı eserleriyle daima biz Boluluların gönlünde yaşamış ve yaşamaya da devam edecektir.

Sağlıktan eğitime Bolu’muz için yaptığın eserlerine sahip çıkacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Daima gönlümüzde yaşayacaksın. Mekanın cennet, ruhun şad olsun.