Örnekbaş, “Esnafımız perişan durumda”

Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, İYİ Parti İlçe Başkanı Murat Güler ve İYİ Partililer gittikçe kötüleşen ekonomik tablo karşısında ayakta durmaya çalışan esnafı yalnız bırakmadı. İl Başkanı Örnekbaş, ziyaret ettikleri her esnafın içinde bulunduğu şartlar sebebiyle çok zor durumda olduğunu ifade etti. İşyerlerinin kapanma evresine geldiğinin altını çizen Örnekbaş “Esnafımız maalesef perişan durumda. Bütün olumsuz şartların yanında iktidarın yeterli desteği sağlayamaması insansımızda büyük üzüntü yaratıyor. Kötü yönetilen ekonomi politikaları sebebiyle birçok esnafımız neredeyse kapanma aşamasına gelmiş durumda” dedi.

“DEVLETİN FAİZE HARCAMAYA AYIRDIĞI PARANIN 40'TA BİRİ KADARDIR”

Örnekbaş partilileriyle birlikte gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Partili arkadaşlarımızla birlikte sık sık gerçekleştirdiğimiz esnaf ziyaretlerimize devam ediyoruz. Her gün içinde olduğumuz ve yakıcı olarak hayatımızın içinde hissettiğimiz gerçekler yaptığımız ziyaretlerde bir kere daha apaçık ortaya çıkmıştır. Gerçeğin televizyonlarda anlatılan masallardan öte olduğu çok net olarak görülmektedir. İşyeri kapanan, evine ekmek götürmekte zorlanan esnafımıza suskun kalan iktidar komik oranlarda açıkladığı destek sözünü de yerine getirmemiştir. Esnafın destek umudu suya düşmüştür. Son açıklanan destek paketinde esnafa reva görülen yardım 4 milyar TL civarında. Bu para 2021'de devletin faize harcamaya ayırdığı paranın 40'ta biri kadardır. Sarayında saltanat süren ‘itibardan tasarruf olmaz’ diyerek kamu kaynaklarını savuran, yandaş müteahhitleri zengin eden sultanın halkına reva gördüğü yardım bu kadardır. Komik rakamlarda açıklanan kira yardımları vatandaşımıza neden verilmemektedir? Esnafımızın pandemi başlangıcında aldığı ve sürecin beklenenden çok uzamasıyla birlikte çoktan eriyen destek kredileri neden ertelenmemektedir? Bu sözler neden yerine getirilmemektedir?

“İNSANIMIZIN HER ZAMAN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bizler İYİ Partililer olarak gece gündüz demeden Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Genel Başkanlık düzeyinde esnafımızı ve insansımızı kapı kapı dolaşan Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendi gibi insanımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın sıkıntısını taşıyabildiğimiz her alanda anlatmaya çözüm bulmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Aziz milletimiz bu türlü bir kötü yönetim anlayışını hak etmemektedir.”

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021, 16:33