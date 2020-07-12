Örnekbaş güven tazeledi

Haber: N. HalidAltundal

Koronavirüs salgını dolayısıyla ertelenen İYİ Parti Bolu Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi. Köroğlu Kongre Merkezinde gerçekleştirilen İYİ Parti Kongresine İYİ Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Ayhan Bölükbaşı, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, İYİ Parti Bolu Teşkilatları, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede ilk olarak Genel Başkan Meral Akşener’in selamlama metni okundu. Daha sonra kürsüye Belediye Başkanı Tanju Özcan çıktı. Başkan Özcan yaptığı konuşmada, “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendiyle ben 2 yıl çok yakın çalıştım. Odlarımız yan yanaydı kendisi bizim meclis başkan vekilimizdi. Ben kâtip üyesiydim. Bana ismimle hitap eder ‘Tanju kardeşim’ der. Ben de ona ‘Abla’ diye hitap ederim. Dolayısıyla Meral Ablamın kurduğu partide ki yoldaşlarımızla birlikte Türkiye için mücadele etmek bizlere gurur veriyor” dedi.

ÖZCAN: “AK PARTİ’DE CİDDİ ORANDA BİR DÜŞÜŞ VAR”

İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2018 Yılı Genel Seçimlerinde oyununyüzde 35 olduğunu ve bunu yüzde 53’e taşıdıklarını belirten Özcan konuşmasında ayrıca, “Önemli olan seçim kazanmak değil verdiğimiz sözleri tutmak. Bu sebeple her gün çalışıyoruz. Ben bu kovit sürecinde hiç evde oturmadım. Kovit sürecinde birçok insan dinlendi, ama ben daha çok yoruldum. Benim açımdan yeni şeyler öğrenme açısından denetleme açısından çok verimli bir dönem oldu. Rakamlardan bahsetmeyeceğim sizlere ama şunu söyleyeceğim. Hem Cumhuriyet Halk Partisi’nin hem de iyi partinin oyları artıyor. AK Parti’de ciddi oranda bir düşüş var. Bunu memnuniyet duyarak söylüyorum. Yapılan araştırmaya göre iyi partinin oyları diğer partilere göre oldukça artmış” ifadelerini kullandı.

ÖRNEKBAŞ: “HİÇBİR HESABIN İÇİNDE DEĞİLİZ, OLMAYACAĞIZ.”

Özcan’ın ardından kürsüye gelen İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, İYİ Parti’nin bir olmanın, bütün olmanın, haksızlıklara karşı durmanın, ülkenin bölünmez bütünlüğünü ve değerlerini korumanın ortak çatısı olduğunu söyleyerek,“İYİ Parti aziz Türk milletinin sahip olduğu kadim değerlerin koruyucusudur. Kongreler siyaset hayatımızın toylarıdır. Bu gün burada daha fazla alın teri dökmek daha çok çalışmak için verdiğimiz sözü tazelemek için toplandık. Türk siyasetinin son 150 yılının birikimleriyle beslenen, milliyetçi, adaletli ve kalkınmacı yürüyüşümüz, yepyeni bir döneme giriyor. Cumhuriyet tarihimizin en sorunlu dönemlerinden birini yaşıyoruz, karanlık bir girdaba doğru sürükleniyoruz. Böyle bir zamanda, tarihteki örneklerinden de biliyoruz ki, elini taşın altına koymaktan çekinmeyen cesurlar her daim göreve talip olmuş ve ülkemizi-milletimizi düzlüğe çıkarmışlardır. Hiçbir hesabın içinde değiliz, olmayacağız. Tek hesabımız var, o da milletimizi huzur ve refaha kavuşturmak. Bu uğurda yorulmak bilmeden çalışacağız. Yunus Emre’nin dediği gibi; ‘Kader gayrete aşıktır’ Gayret etmeye çaba göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından oylamaya geçildi. 157 delege oy kullandığı İYİ Parti Olağan Kongresindemevcut İl Başkanı Ahmet Örnekbaşyeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.