Örnekbaş Karadere projesi hakkında net konuştu

Haber: BMA

İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, Bolu’nun içme suyu ihtiyacının karşılanacağı vaat edilen Karadere içme suyu hattı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Örnekbaş projede vaat edilen ve Bolu’nun içme suyu ihtiyacını karşılayacak miktar ile gerçekte var olan su yeterliliği ile ilgili yapılan ölçümlerin birbirini tutmadığını söyledi. Örnekbaş projenin sağlıklı işleyebilmesi için mutlaka baraj projesinin de hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Örnekbaş açıklamasında “Aslında mevcut iktidarın sergilediği tavır, siyaset alışkanlığının devamı niteliğindedir. Yine her zaman olduğu gibi ilgilenilmesi ve çözülmesi gereken sorunların çözümlerinden uzak durarak kendilerine pirim yaptıracak siyasi polemiklerle gündem oluşturmaya devam ediyorlar. Eğer Bolu halkını düşünüyorsanız bu projenin doğru şekilde çalışmasını sağlayacak baraj projesini hayata geçirin. Bizde sizi Bolu’ya fayda sağladığınız için alkışlayalım” dedi.

“GERÇEKLERİN BAŞTAN BİLİNMESİ GEREKMEKTEDİR”

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Karadere içme suyu projesi ile ilgili gerçeklerin bir kere baştan bilinmesi gerekmektedir. Vatandaşımızın zihni bilgi kirliliği yaşatılarak karıştırılmaya çalışılmaktadır. O yüzden geçmişten bu güne “Çeşmelerden memba kalitesinde su akacak” iddiası ile başlatılan Karadere İçme Suyu İsale Hattı projesine nasıl başlandığının en başından anlatılması gerekmektedir. Geçmiş bilinirse bu gün ihtiyaç duyulanların ve yapılması gerekenlerin daha iyi anlaşılacağı kanaatindeyim. Bilindiği gibi Karadere İçme Suyu Projesi önceki dönem belediye başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından kamuoyuna “En büyük projem” olarak duyurduğu bir projeydi. Yılmaz tarafından yapılan açıklamalarda bu su hattıyla birlikte Bolu’nun memba kalitesinde içme suyuna kavuşacağı iddia ediliyordu. Yılmaz bu konuda çeşitli girişimlerde bulunarak bu konun muhatabı olan Devlet Su İşleri ile görüşerek bir takım protokoller oluşturmuştur. Projenin ilk basamağında belediyenin kendi talebinden önce Özel İdare tarafından köylerde kullanılmak üzere Devlet Su İşleri tarafından aynı kaynaktan kullanılmak üzere 43 lt/snlik bir tahsis yapılmıştır. Bu köylerin belediye sınırları dâhil edilerek mahalle statüsüne geçmesinin ardından tahsis edilen su Bolu Belediyesi’ne devredilmiştir. Yılmaz bu kaynağa ek olarak 100 lt/sn’lik tahsisi yine Devlet Su İşleri ile yaparak toplam tahsis miktarını 143 lt/sn olacak şekilde sağlamıştır. Son olarak yine Devlet Su İşleriyle yapılan son protokolle bu miktara 100 lt/sn eklenmiş ve bu su tahsis miktarı 243 lt/sn’ye çıkartılmıştır. Yapılan girişimler Bolu adına yararlı doğru adımlardır. Biz İYİ Parti olarak bu güne kadar ülkemizin ve ilimizin geleceğini ilgilendiren ve doğru atılan her adımı destekledik ve desteklemeye de devam edeceğiz.”

MEMBA KALİTESİNDE ÇEŞMELERDEN SU AKMAZ

Karadere’de her mevsim Bolu’nun ihtiyacı kadar miktarda su kaynağı bulunmadığını ifade eden Örnekbaş “Geçmişte düşünülen Karadere tüneli ve ishale hattı ile ilgili yapılan planın devamında baraj projesi de yer almaktaydı. Bu projeye Çele Barajı dâhil edilmesi hedeflemiştir. Çünkü Karadere’de her mevsim Bolu’nun ihtiyacı kadar, kurumlar arasında yapılan protokolde ifade edildiği miktar kadar su kaynağı bulunmamaktadır. Mevsim koşullarına göre bu miktar zaman zaman artmakta, zaman zaman azalmaktadır. Hatta belediye başkanımız Tanju Özcan’ın bu su kaynağı hakkında verdiği beyanında olduğu gibi 40 lt/sn’lik miktarların altına düşmektedir ve bu miktar Bolu’nun ihtiyacını karşılamak için asla yeterli değildir. Dolayısıyla bu suyun sağlıklı ve ihtiyaca yönelik kullanımının sağlanabilmesi için projeye artı olarak Çele Barajı projesinin hayata geçmesi gerekmektedir. Bu gün Bolu’nun ihtiyacı olan su miktarının yaklaşık 500 lt/sn olduğunu ve su ihtiyacının karşılanması için bu miktarda bir suyun şebekeye verildiğini düşünürsek Karadere için tahsis edilen miktar yeterli değildir. Ancak Karadere’den kendi cazibesi ile arıtma tesisine gelecek olan ve hali hazırda bu gün Gölköy Barajı’ndan arıtma tesisine pompalanan suyun karışımından elde edilen sonuç şuan kullanılan sudan daha kaliteli ve içilebilir olacaktır. Lakin iddia edildiği gibi bu su mevcut haliyle memba kalitesinde bir su olarak maalesef musluklardan akmayacak, vatandaşa iddia edildiği gibi bir sonuç alınmayacaktır” dedi.

“GELİN EL BİRLİĞİ İLE BU SORUNU ÇÖZELİM”

Son günlerde yaşanan tartışmaların mevcut iktidarın sergilediği tavır ve siyaset alışkanlığını bir kere daha gözler önüne serdiğini belirten Örnekbaş “Yine her zaman olduğu gibi ilgilenilmesi ve çözülmesi gereken sorunun kendisinden uzak durarak kendilerine siyasi pirim yaptırmak istedikleri polemiklerle gündem oluşturmaya devam ediyorlar. İYİ Parti olarak sizden isteğimiz gelin bu gereksiz tartışma ve suni gündemlerden uzak durun. Memleketin her zaman istikbalini ve toplam yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik projeler üreten ve bu yönde teklif edilen projeleri destekleyen, her zaman halkından yana tavır koyan bir parti olarak sizden Bolu halkı adına isteğimiz şudur; gelin geçmişte yaptığınız gibi siyasi rant elde etmek amacıyla vatandaşımızın zihnini karıştırmaya devam etmeyin. Bolu için hayati önem taşıyan bu konuyu siyasi taraf ve kurum gözetmeksizin el birliği ile çözüme kavuşturalım ve Bolu halkının hak ettiği kaliteli içme suyu ihtiyacını karşılayalım” ifadelerini kullandı.

“BOLU’YA GERÇEK ANLAMDA BİR FAYDA SAĞLAYIN BİZDE SİZİ ALKIŞLAYALIM”

Bu projenin sağlıklı işlemesi için Karadere’den gelecek suyun bir toplanma alanında bir barajda biriktirilmesi gerektiğinin altını çizen Örnekbaş “Bu projenin sağlıklı olarak çalışabilmesi için Çele Barajı’nın yapılması ve mevsim koşullarına değişen su miktarı ne olursa olsun Bolu’nun ihtiyaç duyduğu suyun buradan sağlanması barajda biriken ve her an Bolu halkının kullanımına sunulacak olan su rezervi ile mümkün olacaktır. Ayrıca yapılacak baraj projesiyle birlikte Gölköy’den Sarıcalar Su Arıtma Tesisi’ne suyun pompalanması için ihtiyaç duyulan enerji sarfı ortadan kakacak, Çele Barajı’ndan kendi cazibesiyle akan su sayesinde Bolumuz enerji tasarrufu eder hale gelmiş olacaktır. Buradan Fatih Metin ve beraberinde ki AKP’lilere şu çağrıda bulunuyorum. Bu gün siz bu projeyi hayata geçirecek olan kurum Devlet Su İşleri’nin bağlı bulunduğu Tarım ve Orman Bakanlığı’nda en yetkili konumda olan kişilerden birisiniz. Geçmişte bu ili en iyi şekilde yönetme vaadiyle belediye başkanı adayı oldunuz. Buyurun size sunulmuş olan ve Bolunun yararına düşünüp düşünmediğinizi ortaya çıkartacak olan bu samimiyet testine doğru şekilde cevap verin. Gelin Bolu için hayati önem taşıyan bu projenin gerçekleşebilmesi için adımlar atın çaba gösterin ve sonuç alın. Gelin hep birlikte Bolu halkıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, siyasi partileriyle ve yerel yönetimleriyle birlikte bu sorunun çözümü için uğraşalım. Memleketimiz için Bolumuz için, el birliği ile ihtiyaç duyduğu ve halkımızın her zaman daha iyisine layık olduğu içme suyu sorununu kalıcı olarak çözelim. Gelin siz Bolu’ya gerçek anlamda bir fayda sağlayın, bizde sizi alkışlayalım. Aksi takdirde Bolu kamuoyunu oyalayıcı ve kısır tartışmaların ötesine geçmeyen tünel bitecek bitmeyecek, betonlanacak betonlanmayacak, kamulaştırılacak kamulaştırılmayacak tartışmalarını bir kenara bırakın. İnşallah bu konu daha evvel kaybettiğiniz yerel seçimlerde olduğu gibi Bolu’nun yararına kullanılmak üzere blokeli olarak Bolu Belediyesi’ne aktarılan ancak sizin kazanmanız şartıyla Bolu için kullanılacak olan paraların akıbeti gibi olmaz. İYİ parti olarak Bolu için hayati önem taşıyan bu konuyu dikkatle takip edeceğimizi, Bolu’nun yararına olan her projede olduğu gibi bu çalışmanın sağlanıp hayata geçirilmesi için üzerimize düşün ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu bir kere daha beyan eder Bolu halkına saygılarımı sunarım” şeklinde konuştu.