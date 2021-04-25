Örnekbaş kınadı

Haber: Onur Akçelik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları için ‘soykırım’ ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Akşener, “Nitekim Biden’ın bugün yapmış olduğu açıklama, yukarıdaki gözlemlerimizi teyit ettiği gibi tarihi gerçeklerden uzak olup, Türk milletinin onur ve itibarına yönelik ağır bir saldırı niteliğini taşıyor” dedi.Bunun üzerine Bolu İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ise şu sözlerle, “Sözde “soykırım” lafını ağzına alarak tarihi yeniden yazmaya çalışanları da,Türk milletinin onur ve itibarına yönelik yapılan saldırıları; ciddiyetsiz ve dengesiz ilişkiler ağıyla yönetmeye çalışanları da en şiddetli şekilde kınıyorum” ifadelerini kullanarak ‘soykırım’ ifadesini kullanan ABD başkanı Joe Biden’ı kınadığını dile getirdi.