Örnekbaş; “Projelere destek vereceğiz”

İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, 31 Mart yerel seçimlerine değerlendirerek; “Pazar günü yapılan mahalli seçimlerde önümüzdeki beş yıl için Bolu Belediyesini yönetme işini Milet ittifakı olarak bize verdiniz.Millet ittifakı adına şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Örnekbaş; “Projelere destek vereceğiz”

Haber: Kasım ŞAHİN

Millet ittifakı olarak CHP Bolu Belediye Başkan adayı Tanju Özcan’ı desteklediklerini dile getiren İYİ Parti Bolu İl Başkanı Örnekbaş, şunları söyledi, Uzun ve yorucu seçim döneminin sonunda adayımız Sayın Tanju Özcan ve Belediye Meclisi üyelerimiz  seçilmiştir. Bu süreçte saha çalışmalarına destek veren tüm arkadaşlarıma ve özverili çalışmalarından dolayı Sayın Tanju Özcan’a teşekkür ediyorum.

Zor bir seçim dönemi geçirdik. Rakiplerimiz asılsız suçlamalarla bizi yıpratmaya ve bizi terörle ilişkilendirmeye çalışmalarına rağmen seçmenlerimiz buna itibar etmediler. Biz Millet İttifakı olarak  polemikten ziyade projelerimizle seçmenimizin karşısına çıktık. Kendimizi ve hedeflerimizi anlattık ve sizlerden yetkiyi aldık. Bu yetkiye layık olmaya çalışacağımızdan emin olun.

Bizler Bolu’yu yönetirken Başkanımızın da kampanya boyunca vurguladığı gibi herkese eşit yakınlıkta olacağız, ne vatandaşa ne de belediye çalışanlarına ayrımcılık yapmayacağız, yaptırmayacağız.Bir nisan itibariyle Bolu’da artık yeni bir dönem başlıyor. Sizlere söz verdiğimiz hizmetleri yapabilmek için çok çalışacağız.

Belediye kaynaklarını yerli yerinde kullanıp israfı önleyeceğiz. Daima kamu yararını ön planda tutacağız. Bu konuda Başkanımızın bütün projelerine destek olacağımızı ilan ediyoruz.Yerel seçimlerin Bolu’ya ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni eder seçilen Belediye Başkanlarına ve tüm üyelerine başarılar dilerim.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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