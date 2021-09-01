Örnekbaş suç duyurusunda bulundu

Haber: Ceylan Beykoz

Geçtiğimiz günlerde bir ulusal bir televizyon programında AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan İYİ Parti hakkında bir takım asılsız iddialarda bulundu. Özkan’ın gerçeği yansıtmayan ifadelerine ilk tepki İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve GİK Üyesi Av. Günay Kodaz'dan geldi. Kodaz’ın suç duyurusunda bulunmasının ardından ülke genelinde Özkan’ın İYİ Parti hakkındaki sözlerine tepkiler gelmeye devam ediyor. Bolu’da İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş öncülüğünde parti ilçe başkanları ve partililerle birlikte Bolu Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

“İYİ PARTİ SAHİPSİZ DEĞİLDİR”

Örnekbaş suç duyurusu hakkında şu değerlendirmeleri yaptı “Kurulduğu ilk günden bu yana vatandaşımızın gösterdiği teveccühle bu toprakların bağrından yükselen iyilik hareketi, başta bu ülkeyi yönetemeyen iktidar tarafından sürekli haksız bir biçimde eleştirilmektedir. Genel başkanımıza yönelik çeşitli illerde yapılan bir takım provokasyonlarla partimiz karalanmaya çalışılmaktadır. Bu davranışı sergileyen iktidar yandaşları iyi bilmelidirler ki İYİ’lik güneşi bu toprakların üzerine doğmuştur. Karalamalarınız, sataşmalarınız, mesnetsiz suçlamalarınız İYİ Parti’nin yolunu kapatamaz. Bu gün yine partimize yapılan gerçekdışı bir takım iddialar ve ancak iftira diyebileceğimiz türden yapılan açıklamalar hakkında suç duyurusunda bulunmak için geldik. İYİ Parti sahipsiz değildir. Gücünü bu topraklardan, vatandaşımızın yüreğinden almaktadır. Ülkeyi yönetemeyen ve karanlık bir uçuruma doğru sürükleyen iktidar ve yandaşları iyi bilmelidir ki İYİ Parti’nin gösterdiği kararlı duruşun karşısında durmayacaklardır. İYİ Parti Türkiye’nin partisidir ve asla sahipsiz değildir. Partililerimize buraya gelerek davamıza sahip çıktıları için teşekkür ediyorum.