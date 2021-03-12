Örnekbaş, tartışmalara cevap verdi

Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş son günlerde İYİ Parti üzerinde kamuoyunda başlatılan tartışmalar hakkında konuştu. İl Başkanı Örnekbaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İYİ Parti olarak, bizim terör konusundaki çizgimiz bellidir. PKK konusunda da, HDP konusunda da, terör konusunda da, parlamento konusunda da, adalet konusunda da çizgimiz çok net ve açıktır. Son günlerde HDP fezlekeleri konusu üzerinden partimizin adı kullanılarak fırtına koparma çabalarını görüyoruz. İYİ Parti Türk milletinin vicdanından ve değer yargılarından doğmuştur. İYİ Parti milletimizin iradesine ters düşecek bir kararın yanında olmamıştır, olması da mümkün olamaz. İYİ Parti milletimizin iradesini temsil eden bir parti olmuştur. Milli iradenin de devlete hâkim olması mücadelesini veren bir partidir” dedi.

“ERDOĞAN BU KAFAYLA GİDERSEN DAHA ÇOK KONFETİ TEMİZLERSİN”

Geçtiğimiz günlerde Papanın Irak'ın kuzeyine bir ziyarette bulunduğunu hatırlatan Örnekbaş ayrıca, “Barzani’de bu ziyaretin anısına bir pul bastırdı. Bastırılan pulda Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu illerimizi içine alan bir harita vardı. Sözde Kürdistan haritası. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in de ifade ettiği gibi Sayın Erdoğan'ın Diyarbakır'da başından konfeti temizlediği Barzani'ye göre Doğu ve Güney Doğu Anadolu da aslıdan Kürdistan'mış. Bu konuda ne iktidardan ne de onun küçük ortağından hiçbir tepki gelmedi. Zikzaklarla yürüttükleri ekonomi, dış politika ve terörle mücadele davranışlarına bakılarak terör konusunu Barzani’nin kafasından konfeti temizleyenlere sormak lazım. Bu tutarsız davranışlarıyla daha çok konfeti temizlerler. Biz İYİ Parti olarak her daim teröre ve terör destekçilerine karşı durduk durmaya da devam edeceğiz. Dünde böyleydik, bugünde böyleyiz, yarında böyle olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 14:33