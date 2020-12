Örnekbaş yayla evleri konusunu eleştirdi

Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş yaptığı açıklamada yayla evlerinde yaşanan sürecin dünden bu güne geldiği nokta hakkında şu değerlendirmeleri yaptı: “Son günlerde yayla evleri hakkında yaşanan gelişmeleri büyük bir üzüntü ile izlemeye devam ediyoruz. Devletimizle vatandaşımızı karşı karşıya getiren süreç, her zaman olduğu gibi yine maalesef eksik bilgilendirmeden doğan yanlış anlaşılmalar sebebiyle olmuştur. İktidarın imar barışı ile getirdiği uygulama vatandaşımıza tam ve doğru anlatılamamış, vatandaşımızda maalesef uygulamayı kendi bildiği ve yorumlayabildiği kadarıyla uygulamaya koymuş ve bu durum sebebiyle bir sürü yanlış yapılmıştır. Sözde çözüm için attıkları adım, çözüm yerine daha beter bir karmaşayı beraberinde getirmiştir. Bırakın mevcut sorunların çözüme kavuşturulmasını, oluşturuldukları kafa karışıklığı sebebiyle daha fazla hasarın ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır. Dünden bugüne gelinen noktada yaşanan gelişmeler dikkatli incelendiğinde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü görevini gerekli şekilde yapmadığı net bir şekilde görülmektedir. Özellikle yapılaşma izninin olmadığı alanlar gerekli şekilde kontrol edilmemiş, son 3-4 yılda inanılmaz bir yapı yoğunluğu ortaya çıkmıştır. Dün bu yapıların kurulduğunu görmeyenler, bu gün vatandaşın kapısına dayanarak bu evleri yıkacağız demektedir. Peki, bu evler yapılırken neredeydiniz? Neden vatandaşı doğru zamanda doğru şekilde uyarmadınız?

“VATANDAŞIN CEBİNDEN ÇIKAN MASRAFA VE MİLLİ SERVETE YAZIK DEĞİL MİDİR?”

At Yaylası’ndan başlayarak yıkım kararı uygulamaya konmuş ve uygulama devam etmektedir. Geriye dönük olarak bakıldığında en çok yapılaşmanın maalesef 3-4 yıllık zaman diliminde gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu yapılar kurulurken yetkili birimler, kurumlar neredeydi? Yasalar elbette neyi hangi şartta uygun görüyorsa uygulanmalıdır. İş bu noktaya gelinceye kadar bu durum neden bu kadar ihmal edilmiştir. Vatandaş tarafından yapılan harcamaya, vatandaşın cebinden çıkan masrafa ve milli servete yazık değil midir? Peki, şimdi ne olacak? İktidar Partisi İl Başkanı canı yanan vatandaşımızın sorununa çözüm bulamamaktadır. İl Başkanı yaptığı açıklamada arap saçına dönen yayla evleri hakkındaki sorunu adeta üzerinden atma gayreti içerisine girmektedir. Yaşanan problemi kendisinden uzaklaştırarak başka bir noktayı işaret etmektedir ve kendisi bu durumdan sıyrılmaya çalışmaktadır. Yaşanan problemin giderilmesi için konuyu cumhurbaşkanına aktardıklarını iletmiştir. İl Başkanı çözüm için kapısına dayanan vatandaşa iş bizim sorumluluğumuzdan çıktı diyerek çözümsüzlüğün faturasını kendisinden uzaklaştırmak istemektedir. Kelimenin tam anlamıyla vatandaşımız, çeşitli bahaneler üretilerek iktidar partisinin kapısında oyalanmaktadır. Vatandaşımız hak etmediği bu muameleyi ve kendisine yapılanları unutmayacaktır. Elbette hiç kimse yasanın dışında olan bir talepte bulunmamaktadır. Ancak iş işten geçtikten sonra, işin içinden çıkılmaz hale geldikten sonra sözde çözüm arayışına girilmiştir. Vatandaş bir umut kapısıdır diyerek gittiği kapıdan eli boş dönmektedir. Bu mesele bir an önce çözüme kavuşturulmalı, geleceğe ilişkin bu sorunun çözümüne dair net açıklamalar yapılmalıdır. Bu konuda yaşanan mağduriyet bir an önce giderilmelidir.”