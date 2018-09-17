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17 Eylül 2018 Pazartesi
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    • Örnekbaş“Başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum”

    İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, 2018- 2019 yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle bir mesaj yayımladı. Örnekbaş, “Nice Aziz Sancarlar çıkacağına inanıyorum” dedi.

    17 Eylül 2018 Pazartesi 11:57
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    Örnekbaş“Başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum”

    Haber: BMA

    İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, 2018-2019 yeni eğitim öğretim yılının başarılı geçmesini temenni ederek mesajında şu ifadelere yer verdi:

    “Sevgili Öğrenciler.Yeni eğitim öğretim yılınız hayırlı olsun.  Sizler ülkemizin geleceği, istikbalisiniz. Gelecek sizlerin eseri olacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk“Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak” diyerek sizlere hedefi göstermiştir.

    Sevgili öğrenciler, bizler size iyi bir gelecek bırakamadık. Cumhuriyetimizin 100. Yılının yaklaştığı şu günlerde ülkemiz hala daha kalkınmakta olan ülkeler arasındadır. Şu günlerde yaşadığımız ekonomik sorunlar insanımızı daha da fakirleştirmiştir. Oysa Atatürk’ün bize gösterdiği hedef “muasır medeniyet seviyesinin de üzerine çıkarmaktır.

    Her alanda kalkınmış, ekonomik sorunları olmayan işçisi, memuru, emeklisi geleceğinden emin, Türk milletini mutlu, Türk devletini güçlü yapacak güç ve irade sizlerde var olduğuna inanıyorum.

    Bu vesileyle aranızdan nice Aziz Sancarlar çıkacağına inanıyor ve başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmenizi diliyorum.”

    Anahtar Kelimeler: İYİ, Parti, Bolu, İl, Başkanı

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