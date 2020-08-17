Örnekbaş’tan 17 Ağustos mesajı

Haber: BMA

İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 21. yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaparak hayatını kaybedenleri andı. Örnekbaş yaptığı açıklamada, deprem gibi doğa olaylarının felakete dönüşmesine izin vermememiz gerektiğini belirterek“Üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen acımız hala yüreğimizde. Allah milletimizi böyle büyük felaketlerden korusun” dedi. 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nde resmi rakamlara göre 17 bin 480 vatandaşımızı kaybettiğimizi bildiren Ahmet Örnekbaş, 17 Ağustos depreminde Türk halkının tarifi mümkün olmayan acılar yaşadığını da söyledi.

“YAŞADIĞIMIZ ACILARIN SEBEBİNİN TEDBİRSİZLİK OLDUĞUNU GÖRDÜK”

Örnekbaş yaptığı açıklamada, “17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi ve yaklaşık 3 ay sonra meydana gelen 12 Kasım Düzce Depremi Türk halkını, yaşadığı coğrafyadaki deprem gerçeği ile yüz yüze getirmiştir. Önemli fay hatlarının bulunduğu bir ülkede yaşıyoruz. 17 Ağustos’ta çok acı kayıplar vererek ve ağır faturalar ödeyerek yüzleştik. Yaşadığımız acıların, ödediğimiz ağır faturaların sebebinin tedbirsizlik olduğunu, rant ve çıkar uğruna yapılan yanlış uygulamaların nasıl büyük felaketlere yol açtığını gördük. Yıkıma, acıya, felakete sebep olanın deprem olmadığını, tedbirsizlik olduğunu anladık. Toplum olarak en büyük sorumluluğumuz, yaşanan felaketlerden ders çıkarmaktır. Unutmamalıyız ki ülkemizin aktif bir deprem kuşağı üzerinde bulunduğu gerçeğini göz önünde tutmak ve gerekli önlemleri almak zorundayız. Bilimin ışığında deprem gerçeği ile yaşamayı öğrenmeli, binalarımızı, şehirlerimizi bütün yaşam alanlarımızı bu gerçek doğrultusunda dizayn etmeliyiz. Eğitim, bilinç ve hazırlıkla deprem gibi doğa olaylarının felaketlere dönüşmesine izin vermemeliyiz. Deprem olacaktır. Mühim olan depreme hazırlıklı olmaktır. 17 Ağustos hayatını kaybetmiş bütün vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. Allah milletimizi böyle büyük felaketlerden korusun” ifadelerini kullandı.