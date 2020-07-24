Örnekbaş’tan Basın Bayramı mesajı

Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında basın emekçilerinin Basın Bayramı’nı kutladı. Örnekbaş Basın Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Osmanlı İmparatorluğu döneminde 2. Abdulhamid tarafından ilk resmi sansür kurulu kurulmuş çıkan gazeteler sansür memurlarının kontrol ve denetiminden geçtikten sonra yayınlanmaya başlanmıştı. 24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet'in ilan edilmesi ile bu sansür uygulamasına son verilmiştir. Bu uygulamanın sona erdirildiği 24 Temmuz tarihi, Gazeteciler ve Basın Bayramı günü olarak kutlanmaktadır.

“BASIN, DEMOKRATİK TOPLUM DÜZENİNİN KORUNMASININ EN BÜYÜK GÜVENCESİDİR”

Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı; toplumda basına güveni artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçecektir. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir.

“DAHA AYDINLIK, GÜNEŞLİ VE İYİ GÜNLERE ERİŞEBİLMEK UMUDUYLA”

Toplumun vicdanını yansıtan, hiçbir gücün karşısında eğilmeyerek, ‘Tarafsız’ ve ‘Doğru’ haberciliği ilke edinmiş, kalemini güçlüden değil, adaletten yana kullanan, demokrasinin vazgeçilmez unsuru gazetecilerin ‘24 Temmuz Basın Bayramını’ kutluyorum. Özgürlüklerin kısıtlanmadığı, gazetecilerin düşüncelerinden dolayı hapse atılmadığı daha aydınlık, güneşli ve İYİ günlere erişebilmek umuduyla tüm basın mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum.”