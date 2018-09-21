Haber: BMA

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Bolu İl Başkanlığı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Parti Genel İdare Kurulu üyelerinden Sena Aksakallı, Burcu Akçaru ve Gökhan Beker, Kurucular Kurulu üyelerinden Sevinç Gümüş ile Fatma Kamiloğlu’ndan oluşan “İYİlik Kervanı” heyetine ev sahipliği yaptı. Hayrettin Nuhoğlu’nun başkanlığındaki İYİ Parti heyeti Bolu Barosu, Bolu Gazeteciler Cemiyeti, Muhtarlar Derneği, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği, Muharip Gaziler Derneği, Bolu Ziraat Odası, Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’na ziyaretler gerçekleştirdi.Heyet ayrıca İYİ Parti İl Başkanlığında parti teşkilatlarıyla bir toplantı yaptı.

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, gerçekleştirilen ziyaretler ve program dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamasına “Heyetimize ve bizleri misafir eden kuruluşlara teşekkür ediyorum” diyerek başlayan İYİ Parti İl Başkanı Örnekbaş, açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi: “Partimiz İYİlik Kervanı Yollarda programı kapsamında 81 ilimize ziyaretler gerçekleştirme kararı almıştır. İYİlik Kervanı heyetleri gittikleri şehirlerde teşkilat mensuplarıyla birlikte kurum ve kuruluş ziyaretleri, esnaf ziyaretleri, sivil toplum kuruluşları ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar. Bu sayede, vatandaşımızın derdine derman olmak, beklentilerine cevap verebilmek üzere hem 2019’da gerçekleşecek yerel seçimler için hem de 1 Ekim’de başlayacak olan yeni yasama yılı için ön hazırlık yapılmış oluyorlar. Partimiz kurulduğu günden bugüne bir fiil çalışıyor. Henüz 10 ayı tamamladık, bu süreçte bir genel seçim atlattık. Yerel seçimlere çok daha hazırlıklı ve tecrübeli gireceğiz. Genel merkezimizin bu azimli ve istikrarlı duruşu bizleri motive ediyor, çalışmalarımızın karşılık bulduğunu görmekten, partimizi meclise taşıyan milyonların taleplerine karşılık verdiğimizi görüyor olmaktan ve partimize olan sevgi ve ilginin her geçen gün artıyor olmasından gurur duyuyorum.”

“İYİ PARTİ EKONOMİ PROGRAMI HAZIRLADI”

Yaptıkları ziyaretlerde vatandaşın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘kriz yok’ beyanını doğrular nitelikte olmadığına şahit olduklarını belirten Ahmet Örnekbaş, açıklamasının son kısmında, “Ülke ekonomimiz neredeyse yerle yeksan, vatandaşın alım gücü düşmüş, iflaslara, icra dosyalarına her gün yenileri ekleniyor… Genel Başkanımız Meral Akşener’in tabiri ile ülkemiz freni patlamış bir kamyon gibi yokuş aşağıya hızla gidiyor. Bu konuda bizler tabi ki seyirci kalacak değiliz, muhalefet partisi olarak tek vazifemizin eleştirmek olmadığının bilincindeyiz. Devletimizin ve milletimizin yanında olmak üzere İYİ Parti; işinin ehli, alanında uzman ekonomi kurmayları tarafından bir ekonomi programı hazırladı. Bugün bu ekonomik programı hükümete sunmak için hazırız ve yetkililerden çağrımıza ivedilikle kulak vermelerini temenni ediyoruz. Bu vesile ile tüm hemşerilerimin aşure gününü kutluyorum, aşure bereketin sembolüdür, Allah tez zamanda ülkemizi refaha kavuştursun, sofralarımız bereketli olsun inşallah” dedi.