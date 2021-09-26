Örnekbaş’tan kardeş ziyareti



Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ve Yeni Öztürk Kalıp’ınsahibi Mehmet Öztürk inşaat sektöründe yatırım yapmak için Kazakistan’a gitti. Örnekbaş iş dolayısıyla gerçekletildiği ziyarette Bolu’yu unutmadı. Bolu Belediyesi ile kardeş şehir olan Kızılorda şehrini ziyaret eden Örnekbaş, şehir Valisi GanibekKonısbekoğlu’nu makamında ziyaret etti. Örnekbaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın selamlarını, Bolu’nun tarihi simgesi Köroğlu heykeli ve Türk bayrağı hediyelerini Konısbekoğlu’nailetti. Örnekbaş’ın ziyaretinden büyük memnuniyet duyan Konısbekoğlupandemi dolayısıyla zayıflayan kardeş şehir ilişkilerinin normalleşme süreciyle birlikte yeniden güçleneceğini ve Bolu ve Kızılorda şehri arasında sosyal kültürel etkileşimlerin devam edeceğini söyledi. Konısbekoğluörnekbaş aracılığıyla tüm bolu halkına selam gönderdi.