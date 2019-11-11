Örnekbaş’tan Kıbrıscık’ın kalkınması için teklif

Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, Merkez İlçe Başkanı Murat Güler, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Duygu Kabasakal, Yeniçağa İlçe Başkanı Mustafa Hendekçioğlu, Bolu Belediye Meclis Üyesi Suat Orhan ve kalabalık bir partili grubuyla birlikte Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen’i ziyaret etti. Ziyarette Kıbrıscık İYİ Parti İlçe Başkanı Yıldırım Gökman, Kıbrıscık CHP İlçe Başkanı Kurban Altay ve Kıbrıscık İyi Parti Belediye meclis üyesi Cevdet Motur da yer aldılar.

TEKEMEN PROJELERİNİ ANLATTI

Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen’in makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Tekemen belediye olarak gerçekleştirdikleri projeleri anlattı. Belediye olarak Kıbrıscık’ın daha çok gelişmesi ve her geçen gün eriyen ilçe nüfusunun yeniden canlanması için yaptıkları ve yapmaya çalıştıkları projeler hakkında bilgi verdi. Kıbrıscık’ın tanıtımına katkı sunmak amacıyla sempozyum düzenlediklerini, Karagöl’de şenlikler yaptıklarını, Kıbrıscık’a özel kürü simidi ve Kıbrıscık ekmeğinin üretimi için ciddi bir adım attık. Şuan ekmeğimizi ve simidimizi yaparak ortaya çıkan ürünlerin öncelikle Bolu merkezde, üniversite ve okul kantinlerinde satışa sunulması için gerekli girişimleri yaptıklarını ifade etti. İlçede özellikle kadın istihdamını ön plana çıkartacak Kıbrıscık’a özel Kalsedon taşını işlemeye başladıklarını ve bu taştan çeşitli takılar üreterek satışa hazır hale getirdiklerini ve üretilen bu ürünlerin halkımıza daha rahat ulaşması için Bolu merkezde bir sergi ve satış yeri açmak istediklerini ifade etti. Tekemen ayrıca Kıbrıscık ilçesinde turizm amaçlı dağ evlerini faaliyete geçirildiğini, Köroğlu dağlarını zirvesinde bulunan yaylalar ve kanyonunda en kısa sürede turizm hizmetine sunulacağını belirtti.

MİKRO ÖLÇEKLİ O BÖLGEYE ÖZEL TEŞVİKLER GELİŞTİRİLMELİ

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş partili katılımcılarla birlikte ziyaretten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Kıbrıscık ilçesi hakkında yerinde bilgiler alan Örnekbaş, Kıbrıscık ilçesi gibi ülkemizde genelde dışa doğru göç hareketinin işsizlik ve sosyal meselelerle bir türlü önüne geçilemeyen yerleşim alanlarında devletin yeni bir teşvik sistemini gündeme getirmesi gerektiğini vurguladı. Örnekbaş Başkan Tekemen’e kısa zamanda yaptığı bu güzel çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Örnekbaş İYİ Parti olarak her zaman yanlarında olduklarını ve her konuda destek vermeye devam edeceklerini vurguladı. Örnekbaş, Bolu ilinin gelir seviyesi olarak ülkede 3. Sırada olduğunu ve bu sebeple de hiçbir teşvikten faydalandırılmadığını, bunun içinde il bazında değil mikro ölçekli ilçeler bazında teşviklerin verilmesinin daha mantıklı olacağını, böyle olduğunda Kıbrıscık, Seben, Mudurnu, Göynük ve Dörtdivan gibi ilçelerimizin bu teşvikten faydalanması durumunda daha çabuk gelişeceklerini ve Bolu ve ülke ekonomisine daha çok katkıları olacağını ifade etti.

KÖROĞLU ZİRVESİNE ÇIKILDI

Ziyaret programına ilçedeki esnaf ziyaretleri ile devam edildi. Örnekbaş ve ekibi yolda karşılaştıkları vatandaşlarla sohbet etti. Örnekbaş vatandaşların hatırını ve ihtiyaçlarını sordu. İYİ Parti olarak kendilerinden vatandaşın neler beklediği ile ilgili talepleri aldı. Ziyaret programının devamında Köroğlu Dağ evlerine geçilerek dağ evleri yerinde incelendi. Dağ evleri gezisinin ardından Bolu’muzun simgesi Köroğlu’nun yaşadığı 2400 metre rakımlı Köroğlu Dağları zirvesine çıkıldı. Köroğlu zirvesinde bulunan Karadoğan yaylaları, suyu ve balığı meşhur kanyon gezildi. İYİ Parti ekibi gezi ve incelemelerini tamamlayıp, Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen’e teşekkür ederek ilçeden ayrıldılar.