Örnekbaş’tan kongreye davet

Haber: N. Halid Altundal

İYİ Parti İl Kongresi 11 Temmuz Cumartesi(bugün) Saat:14.00’de Köroğlu Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. İl Başkanı Ahmet Örnekbaş yaptığı açıklama ile Bolu halkını kongreye davet etti. Örnekbaş kongreye davet açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İYİ Parti cesur insanların bir arada olduğu, bir olmanın, beraber olmanın, haksızlıklara karşı durmanın, bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü ve değerlerini korumanın ortak çatısıdır. İYİ Parti aziz Türk milletinin sahip olduğu kadim değerlerin koruyucusudur. Kongreler siyaset hayatımızın toylarıdır. Türk siyasetinin son 150 yılının birikimleriyle beslenen, milliyetçi, adaletli ve kalkınmacı yürüyüşümüz, yepyeni bir döneme giriyor. Ülkemizin bize her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğu bir gerçek.

“TOYUMUZ KUTLU OLSUN”

Cumhuriyet tarihimizin en sorunlu dönemlerinden birini yaşıyoruz, karanlık bir girdaba doğru sürükleniyoruz. Böyle bir zamanda, tarihteki örneklerinden de biliyoruz ki, elini taşın altına koymaktan çekinmeyen cesurlar her daim göreve talip olmuş, ve ülkemizi-milletimizi düzlüğe çıkarmışlardır. Hiçbir hesabın içinde değiliz, olmayacağız. Tek hesabımız var, o da milletimizi huzur ve refaha kavuşturmak. Bu uğurda yorulmak bilmeden çalışacağız. Yunus Emre’nin dediği gibi; ‘Kader gayrete aşıktır’ Gayret etmeye çaba göstermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle yarın gerçekleştireceğimize kongremizde kıymetli vatandaşlarımızı davet ediyorum. Toyumuz kutlu olsun.”