Örnekbaş’tan köprülü kavşak tepkisi

Örnekbaş “Bu düzenlemenin gerekli olduğunu bu gün mü anladınız? Şimdiye kadar neredeydiniz? Vatandaşımıza bu eziyet reva mıdır?” dedi.

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, trafik yoğunluğu sebebiyle çok sayıda vatandaşın tepki gösterdiği üniversite yolu köprülü kavşak projesi hakkında açıklama yaptı. Örnekbaş projenin değil zamanlamanın yanlış olduğunu söyledi.

Örnekbaş iktidarın yaptığı yatırım önceliklerini belirlemede her zaman bir sorun yaşandığını ifade ederek açıklamasında şu değerlendirmeleri yaptı “İktidar genelde ve yerelde maalesef vatandaşımızın ihtiyacını belirlemede, neyin ne zaman gerekli olduğunu tespit etmekte iyice zorlanır hale gelmiştir. 20 yıldır saltanat süren iktidar vatandaşımızın önceliklerini ve ihtiyaçlarını bilmemektedir. Ülkenin ihtiyaçlarından uzak olan saray ancak etrafında görebildiği kadar bir takım planlamalar yapabilmektedir. Bu durumun sonuçları maalesef yaptıkları bütün yatırım ve proje alanlarında açık bir şekilde görülmektedir. Ülkenin ihtiyacı olan istihdam öncelikli yatırımlar yerine betona yatırım yapılarak bir takım çevreler zengin edilmiştir. Bu gün ülke maalesef üretime yönelik alanlarda yapılmayan yatırımlar sebebiyle neredeyse tamamen dışa bağımlı hale gelmiştir. Uluslar arası ölçekte yapılan her efeliğin karşılığı bu güne kadar hiç görülmemiş şekilde kur artışı olarak yansımakta ve yoksul vatandaşımız giderek yükselen alım gücü sebebiyle açlıkla sınanır hale gelmiştir. Ekonomi alanında yaptıkları hatalar ve eksik planlamalar maalesef diğer yatırım alanlarında farklı değildir.

BU DÜZENLEMENİN GEREKLİ OLDUĞUNU BU GÜN MÜ ANLADINIZ?

İktidar tarafından yapılan bazı doğru işler de maalesef zamanında yapılmadığı için vatandaş yine mağdur olmaktadır. İhtiyacının doğru şekilde karşılanmasında yine problemler ortaya çıkmaktadır. Üniversite yolunda yapılan köprülü kavşak projesi doğru ve ihtiyaç duyulan bir projedir. Ancak yaklaşık 2 yıldır öğrencinin olmadığı trafik yoğunluğunun az olduğu pandemi döneminde yapılması gereken bu iş, neden bu gün yapılmaya çalışılmaktadır? Hastaneye tedaviye giden vatandaşımız, öğrencilerimiz ve akademisyenler bu yolu kullanan bütün vatandaşlarımız neden mağdur edilmektedir? Vatandaşımıza bu eziyet reva mıdır? Bu düzenlemenin gerekli olduğunu bu gün mü anladınız? Neden şimdiye kadar bu projeyi hayata geçirmediniz? Şimdiye kadar neredeydiniz?