Örnekbaş’tan KYK Çözümü

Her yıl milyonlarca genç, eğitim hayatına devam edebilmek için Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan kredi alıyor. Artan faizler ve işsizlikle birlikte milyonlarca mezun KYK kredilerini ödeyemiyor. KYK borç faizinin alınan kredilerden fazla olması da öğrencileri zor duruma sokuyor.

Eğitim kredisinin ödenemez tutarlarda olduğunu gören öğrenciler bir çıkış yolu aramaya ve hükumetten bir çözüm istemeye başladı. Yaşanan bu durum karşısında İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, KYK Kredi Borçları ile ilgili çeşitli çözüm önerileri sunduğu bir videoyu sosyal medya hesabından yayınlayarak, iktidar olmaları durumunda, gençlerin borçlarını ‘gönüllülük projelerinde görev alarak’ ödeyebileceklerini belirtti. İşte konuya ilişkin satır başları:

SAKIN KORKMAYIN

“İktidarın neden olduğu onlarca milli krize rağmen Türkiye'den ayrılmayan, ülkeye vefa borcu olduğunu düşünen Türk gençleri tabiri caizse yine bir sürprizle karşı karşıya kaldı. Yetmiş dört bin liradan, yüz elli iki bin liraya kadar borcu olan genç ne yapacağını bilememekte. Ama sakın korkmayın. Az kaldı, İYİ Parti iktidara geliyor. Türk gençliğinin içini rahatlatacak partimizin önemli projelerinden olan KYK kredi yapılandırmasından size bahsetmek istiyorum.

GÖNÜLLÜLÜK PROJELERİ İLE ÖDEYECEKLER

“İYİ Parti iktidarında devletten KYK kredisi alan üniversiteli öğrenciler borcunun tamamını haftada en az bir gün birkaç saat gönüllülük projelerinde görev alarak ödeyecekler. Yaşlılarla sohbet etmek, çocuklara kitap okumak ve engelli vatandaşlarımıza yardım etmek bunlara örnek olabilir.”

İCRALIK GENÇ KAVRAMI ORTADAN KALKACAK

“Sevgili gençler, İYİ Parti iktidarına kadar KYB kredisi adı altında mülteciler ile iktidarın yanlış politikalarına kaynak oluşturacak bu parayı ödeyemeyeceğinizi biliyoruz. Bu haksızlığı kabul etmiyoruz. İYİ Parti iktidarında icralık genç kavramı ortadan kalkacak, sağlıcakla kalın esen kalın.”