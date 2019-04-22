Örnekbaş’tan saldırıya ve Akar’a kınama



“Menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum”

İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadı. Örnekbaş açıklamasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Kılıçdaroğlu’na saldıran kalabalığa yaptığı konuşmayı da eleştirdi.

Haber: Aysun Beykoz

Ankara’da şehit cenazesine katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, yaptığı yazılı açıklama ile kınadı ve Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti. İYİ Parti İl Başkanı Örnekbaş yaptığı açıklamada, “Ülkemizin milli birlik ve bütünlüğe ihtiyacı olduğu bir zamanda, Şehit cenazemize katılan CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu saldırı demokrasiyi içine sindiremeyenlerin, demokrasimize yaptıkları bir saldırıdır. Umarım ki bu tür saldırılar bir daha tekerrür etmez. Devletimizin bu saldırının sorumlularını ve azmettiricilerini bir an önce bulup yargı önüne çıkarmalıdır” dedi.

Örnekbaş açıklamasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Kılıçdaroğlu’nun geçici olarak alındığı evin etrafını saran kalabalığa yönelik sözlerine de değinerek şunları söyledi: “Asıl vahim olanda, Şehit Cenazemizde bulunan, Genel Kurmay Başkanlığı yapmış ve şimdi Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar’ın saldırı sonrası topluluğa konuşmasında, ‘mesajınızı verdiniz, tepkinizi gösterdiniz, artık sukünetle dağılın’ çağrısıdır. Bu nasıl bir açıklama. kim ne mesajı verdi, kimler ne tepkisi gösterdi sayın bakan. Sizi de esefle kınıyorum.”

Ahmet Örnekbaş açıklamasının sonunda CHP Bolu İl Başkanlığına da geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Bu menfur saldırı sebebiyle CHP Bolu İl Teşkilatlarımıza da geçmiş olsun diyorum. Yüce TÜRK Milletimizin bu tür provakasyonlara gelmeyeceğini ve birlik, beraberlik içinde daha büyük bir TÜRKİYE için elbirliğiyle hareket edeceğine İYİ PARTİ olarak inancımız tamdır. Allah yar ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2019, 00:03