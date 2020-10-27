Örnekbaş’tan sert tepki

Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bolu ziyaretinde vatandaşın gösterdiği ilgiyi çarpıtmaya çalışanlar olduğunu söyledi. İl Başkanı Örnekbaş, vatandaşın ilgisini çarpıtmaya çalışan kişilere sert dille cevap verdi. İYİ Parti il Başkanı Ahmet Örnekbaş açıklamasında, “Türkiye’nin gerçeğini ana sorunlarını konuşmak, çare aramak ve çözüm bulmak için bu ülkenin cesur insanlarının başlattığı siyasi hareket, toplumsal desteğini yakalamıştır. İYİ Parti ülke siyasetinde doğru yolda ilerlemektedir. Bu güne kadar partimizin ilerleyişinin önüne taş koymak isteyenler, başarılı olamamışlardır ve bundan sonra olamayacaklardır. İYİ Parti vatandaşımızın bu gün hayatında yakıcı olarak hissettiği ana sorunlar üzerine durmaktadır. İYİ Parti evinde tenceresi kaynamayan kadının derdini, beş parasız kalan emeklinin halini, işsiz kalmış, çaresiz kalmış babaların içler acısı durumunu, atanamayan öğretmeni, okuyamayan öğrenciyi, anası ağlatılan halkın içinde yaşadığı ekonomik şartları yüksek sesle ifade etmektedir. Partimiz, damat bakana emanet edilen ve artık kendilerinin bile inanmadığı iflas etmiş ekonomik tabloları ‘Kral çıplak’ diyerek bütün gerçekliği ile gözler önüne sermektedir. Sefaletin eşiğine gelen Türkiye gerçeğinin kurtuluş reçetesinin, sarayına çekilip ayrı bir dünyada, paralel evrende yaşayan ve vatandaşından haberi olmayanın ve çevresindekilerin israf politikalarından uzaklaşarak mümkün olabileceğini net bir şekilde söylemektedir” dedi.

“BU ÜLKENİN GERÇEKLERİNİ SÖYLEYECEĞİMİZE KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN”

“Kamu ihalelerini yandaşlarına verip haksız rant sağlayanların, Türkiye gerçeğini gereksiz taraflaşmalar yaratarak suni gündemlerle oyalayan yandaş basının ve partimize halkımızın gösterdiği ilgiden rahatsız olanların sıkıntısını anlıyoruz” diyen Örnekbaş açıklamalarının devamında, “Türkiye tarihinde bir ilk olarak Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendi tarafından Türkiye genelinde genel başkanlık düzeyinde başlatılan ziyaretlerde, Türkiye gerçeği açık seçik görülmektedir. Bu durumun bir benzeri de Sayın Genel Başkanımızın Bolu ziyaretinde yaşanmıştır. Sayın Akşener’e Bolulu vatandaşımızın gösterdiği ilgiye kimi kişiler tahammül gösterememektedir. Para elden gidiyor, rant elden gidiyor diyerek bu insanların veryansın etmeleri bizim için gayet normaldir. Verdikleri tepki doğaldır. Bu sebeple partimize milletimizin gösterdiği ilgiye ‘Saraylıların’ tahammül edememesini gayet iyi anlıyoruz. Vatandaşımızın partimize olan ilgisi ve çözüm arayışı, sarayın sırtından geçinenlerin ve saray soytarılarının işine gelmemektedir. Onlar kendi menfaatlerini düşünmektedirler ve elbette halktan yana olmayacaklardır. Onlar Malatya’da ‘İşsiziz. Evimize ekmek götüremiyoruz’ diyen vatandaşına ‘Abartmayın, keyif çayı için’ diyenlerin yanında olacaklardır. Tersine dönmüş ekonomik tabloda ‘Senin dolarla ne işin var?’ diye dalga geçenlerin yanında olacaklardır. Bizler evine ekmek götürmeyen insanımızdan, her gün açtığı işyerini siftahsız kapatan esnaftan, işsiz evladını düşünmekten saçı ağaran anadan, atanamayan öğretmenden, intiharın eşiğine gelen babadan, bu memleketin gerçek sahipleri olan vatandaşımızdan yana olacağız. Bu sebeple iyi bilinmelidir ki, çıktığımız yolda ne türlü bir zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım, sonuna kadar, nefesimiz yettiği yere kadar, bu ülkenin gerçeklerini söyleyeceğimize kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.