Örnerbaş; “Bahçeli’nin açıklamalarına gülüyorum”

Haber: Ceylan Beykoz

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “muhtarlıkları kaldıracağız” açıklamasının altı boş bir fikir olduğunu vurgulayan Örnekbaş; “Devlet Bahçeli’nin hepimizi güldüren açıklamaları oluyor zaman zaman. Demokrasinin olmazsa olmazı olan muhtarlıklardır. Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri muhtarlar devleti temsil eden baş aktörlerdir. Muhtarlıkları kaldıracağım diyorsunuz peki yerine ne koyacaksınız? Bahçeli’nin ne amaçla bu açıklamayı yaptığını bilemiyorum. Beni tebessüm ettirdi. Mantıklı ve doğru gelmedi” dedi.

İktidara talip olduklarını ve vatandaşın canını yakan konuları çözmeye geleceklerini söyleyen Örnekbaş; “Biz muhalefetçilik oyunu oynamıyoruz, iktidara talibiz. Hani birileri var iktidarın yancısı. Cumhurbaşkanı olmak istemez. Başbakan olmak istemez. Bakanlık almak istemez. Sen neyin partisisin? Sen neyin icraatını yapıyorsun. Böyle particilik olur mu? Particilik egolarını tatmin ediyorlar” ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM NEDEN OLMASIN

“Erken seçim konusunda şu an bir şey söylemek zor. Burada AK Parti iktidarının kendi lehine olabilecek en iyi zamanını kollayacağını düşünüyorum. Seçim yasası değişti ve bir yıl geçmeden kullanılamıyor. Bu seçim yasasıyla muhalefet meşgul olurken Eylül yahut Kasım’da neden seçim yapılmasın?”

“Biz İYİ Parti olarak yarın seçim yapılacakmış gibi çalışma içerisindeyiz. Zamanında ya da erken bizim için fark etmez. Şu an biz sahadayız. Biz seçime hazırız. Türkiye üzerine iyilik güneşi doğacak.”

“Gençlerimiz yurt dışına gitmeyecek, emeklimiz rahat rahat tatilini yapacak, kadınlar özgürce yaşayacak. Çiftçimiz tarım ve hayvancılıkta büyük destekler alacak. Bunun için çalışacağız.”

ERDOĞAN YÖNETİM ZAFİYETİ İÇERİSİNDE

Facebook’taki Gündem TV canlı yayınında izleyicilerin sorularına da yanıt veren Örnekbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili olarak:

“Doğru işler yapıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekliyoruz. Biz hükümetin doğru yaptığı işlerde yanındayız. SİHA ve İHA ile ilgili çok güzel çalışmalar yapıyor, destekliyoruz. Bizim, Sayın Erdoğan’ın şahsı ile ilgili bir meselemiz yok. Sayın Erdoğan’ın başkanlık sisteminden sonra uyguladığı politikaların yanlış olduğunu, memleketin hayrına olmadığını, bu gidişin Türkiye’yi daha kötü noktalara getireceğini düşünüyoruz. Bu konuda hem uyarıyoruz hem de nasıl çözeceğimizi söylüyoruz.”

“Sayın Erdoğan’a sorsunlar, maliye bakanı 4 kez neden değiştirilir. Bu istikrar mıdır? Demek ki Erdoğan liyakatli insanları başa getiremiyor. Bir yönetim zafiyeti içerisinde. Şahsına bir şey demiyorum, yönetemiyor.“

EKONOMİ EL YAKAN ALEV TOPU GİBİ

“Gerçekten ekonomi vatandaşlarımız için el yakan alev topu haline gelmiştir. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımız bu ekonomik tablodan büyük oranda etkilenmekte, evine nasıl ekmek götüreceğinin derdinde. Bu millet bunları hak etmiyor!”

ASGARİ ÜCRETE YAPILAN ZAM ERİYİP GİTTİ

“Yılbaşından önce yapılan zamdan sonra hepimiz sevinmiştik. Ancak yılbaşında yapılan doğalgaz ve elektrik gibi zamlarla verdiklerini geri alacakları görüldü. Daha sonrasında temel gıda ve ihtiyaçlara yapılan yüzde elliden fazla zamlara vatandaşlarımızın maaşları dayanmadı.”

SİZ AKARYAKITA ZAM GETİRİRSENİZ…

BU ZİNCİRLEME BİR REAKSİYONDUR

“Siz akaryakıta zam getirirseniz üretimin, nakliyenin temel maddesi olan enerjiyi kısıtlamış olursunuz. Dolayısıyla soframıza gelen çoğu ürüne de zam getirmektesiniz. Bu konunun çözümü çok basit ancak her konuda olduğu gibi bu konuda da kontrolü kaybettikleri için, liyakat yerine sadakat olduğu için bu konuyu çözemiyorlar.”

Örnekbaş, iktidarın yetersiz politikalara sahip olduğunu ve başkanlık sisteminin “ucube” bir sistem olduğunu söylerken, ülke ekonomisinin gidişatından dolayı mutsuz olduklarını, yapılacak bir seçimde iktidara gelip bu olumsuz gidişatın seyrini değiştirebileceklerini dile getirdi.

GENEL BAŞKANIMIZ, ÖZELLEŞTİRME İLE İLGİLİ BÜYÜK BİR DİRENÇ GÖSTERDİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “biz iktidara gelirsek, yap işlet devret modeliyle kullanım garantisi verilen özelleştirilmiş tüm hizmetleri kamulaştıracağız” sözleri hakkında fikirlerini dile getiren Ahmet Örnekbaş, kamu hizmetlerinin, kamu kurumlarının özelleştirilme süreci sırasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in büyük bir direnç gösterdiğini, o dönemde AK Parti’nin özelleştirme politikaları gereğince halkı yoğun bir propaganda bombardımanında tutmasına rağmen bunu yaptığını söyledi.

ERKEN SEÇİM NEDEN OLMASIN

“Erken seçim konusunda şuan bir şey söylemek zor. Burada AK Parti iktidarının kendi lehine olabilecek en iyi zamanını kollayacağını düşünüyorum. Seçim yasası değişti ve bir yıl geçmeden kullanılamıyor. Bu seçim yasasıyla muhalefet meşgul olurken Eylül yahut Kasım’da neden seçim yapılmasın?” “Biz İYİ Parti olarak yarın seçim yapılacakmış gibi çalışma içerisindeyiz. Zamanında ya da erken bizim için farketmez. Şuan biz sahadayız. Biz seçime hazırız. Türkiye üzerine iyilik güneşi doğacak.” “Gençlerimiz yurt dışına gitmeyecek, emeklimiz rahat rahat tatilini yapacak, kadınlar özgürce yaşayacak. Çiftçimiz tarım ve hayvancılıkta büyük destekler alacak. Bunun için çalışacağız.”

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2022, 12:41