Orta refüje çarptı! Ortalık savaş alanına döndü

Haber: Uğur Balaban
Kaza, saat 08.50 sıralarında Bolu Dağı’nın Karanlık Dere mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde giden 34 JC 043 plakalı LPG yüklü tırın sürücüsü ıslak zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti. LPG yüklü tır ile virajı dönemeyen şoför, orta refüje çarparak Ankara istikametine geçti. Adeta savaş alanına dönen kaza yerinde, tırın çarptığı beton refüj her yere dağıldı.
Kazada sürücü herhangi bir yara almazken, tırda maddi hasar meydana geldi.
Tırın orta refüje çarpmasının ardından trafiğe kapanan Ankara istikameti, Karayolları ekiplerinin ve Trafik ekiplerinin müdahale etmesiyle yol kısa içerisinde ulaşıma açıldı.Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2022, 13:46