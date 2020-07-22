Orta refüjler yenileniyor

Haber: N. Halid Altundal

Türkiye’nin iki büyük metropolü İstanbul ve Ankara arasında önemli bir geçiş güzergahı olan Bolu Dağı kesiminde Karayolları tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler geçen zaman içerisinde eskiyen orta refüjlerde yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Karayolları ekipleri tarafından iki şeridinde bir kısmı trafiğe kapatılarak yapılan çalışma kapsamında, eskiyen ve yıllardır değişmeyen orta refüjde ki beton bariyerler yenilendi. Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde yapılan yenilemeler Bolu kesiminde de yapılacak. Çalışmaların 5 günde tamamlanması bekleniyor.