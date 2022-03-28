 Ortak bildiride dikkat çeken detaylar



Haber: Ceylan Beykoz

Cumhur İttifakının hazırladığı seçim düzenlemesi için ‘siyasi mühendislik’ benzetmesi yapılırken, Millet İttifakının yoluna aynı kararlılıkla devam edeceği belirtildi: “Milletimizin bilmesini isteriz ki, demokratik ilkelere dayanan birlikteliğimiz bu gibi siyasi mühendislik çabalarından etkilenmeyecektir. İş birliğimizi uyum içinde sürdürmeye kararlıyız.”

Altı muhalefet lideri ikinci kez bir araya geldi. Ev sahibi Ali Babacan, yemeğe katılan liderleri parti binası girişinde karşıladı. Toplantıya ilk gelen SP Lideri Temel Karamollaoğlu oldu.

Daha sonra sırayla İYİ Parti Lideri Meral Akşener, DP lideri Gültekin Uysal, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu toplantıya katıldı.

Genel Merkez binasının dış cephesine parti bayrağının yanı sıra zemininde Türk bayrağı olan Atatürk portresi asıldığı görüldü.

19.37'de başlayan ve 5 saat süren toplantı sonrasında şu açıklama yapıldı:

*Toplumu en geniş yelpazede temsil eden altı siyasi parti olarak bizler, Türkiye siyasi tarihinde benzeri olmayan bir iş birliği bilinciyle, kutuplaşma yerine istişare ve uzlaşmayı esas alarak “Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş” konusunda tam bir mutabakata varmış ve ortak mutabakat metnimizi 28 Şubat'ta milletimizle paylaşmıştık.

*‘Yarının Türkiyesi'ni inşa etmek üzere 12 Şubat tarihindeki toplantımızda kararlaştırdığımız iş birliği alanlarını değerlendirmek ve ilerletmek amacıyla bugün tekrar bir araya geldik.

“SEÇİM TEKLİFİ SİYASİ MÜHENDİSLİK”

*Öncelikle Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritası kapsamında bir çalışma grubu oluşturduk. Geçtiğimiz ay içinde yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendirdik ve bu bağlamda birlikteliğimizi bozmayı amaçlayan seçim kanunu teklifi üzerinde görüş alışverişinde bulunduk.

*Milletimizin bilmesini isteriz ki, demokratik ilkelere dayanan birlikteliğimiz bu gibi siyasi mühendislik çabalarından etkilenmeyecektir. İş birliğimizi uyum içinde sürdürmeye kararlıyız. Öte yandan hangi şartlarda olursa olsun, milli iradeyi parlamentoya tam olarak yansıtmak üzere seçim güvenliğini sağlamak amacıyla bir çalışma daha grubu oluşturduk.

“DERİN EKONOMİK KRİZ”

*Bugün ülkemizin içinde bulunduğu derin ekonomik krizi de değerlendirdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle beraber uygulamaya konulan akıldan, bilimden, gerçeklikten ve istişare kültüründen kopuk keyfi politikalar ağır bir hayat pahalılığına, işsizliğe ve yoksulluğa yol açmış, ekonomik kırılganlıklar ciddi biçimde artmıştır.

*Bu konularla birlikte derin bir uluslararası krize yol açan Rusya-Ukrayna savaşını da ele aldık. Rusya Federasyonu'nun uluslararası hukuku ihlal ederek Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saldırması ile bölgemizde istikrar ve barış tehdit altına girmiştir.

*Bu kriz bize akılcı, tutarlı ve ülkemizin orta ve uzun vadeli stratejik menfaatlerini dikkate alan bir dış politikanın önemini bir kere daha göstermiştir.

LİDERLERDEN ZİRVE MESAJI

Toplantının ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya paylaşımında bulundu. Babacan, paylaşımında, “Genel merkezimiz bu akşam demokrasi tarihine geçecek bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçiş üzerinde uzlaştığımız değerli genel başkanlarla oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Sayın genel başkanlara teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

AKŞENER: BU KIYMETLİ TOPLANTI İÇİN…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, “Makulde buluşmayı esas alarak oluşturduğumuz parlamenter sistem önerimize geçiş sürecinin detaylarını konuştuğumuz ve ülkemizde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdiğimiz bu kıymetli toplantı için başta Sayın Ali Babacan olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum” ifadelerini paylaştı.

ŞUBAT AYINDA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

İlk kez 12 Şubat’ta bir araya gelen liderlerin tarihi buluşması 5 saat 15 dakika sürmüştü. Genel başkanların yaptığı ortak açıklamada, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ni hazırlayan partiler olarak bizler, etkin ve katılımcı bir yasama, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim, tarafsız ve bağımsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem inşa etme kararlığı içindeyiz” ifadeleri kullanılmıştı.

MUTAKABAT METNİ İMZALANMIŞTI

28 Şubat’ta ise CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile Demokrasi ve Atılım Partisi temsilcileri, Meclis'te yaptığı görüşmelerin ardından üzerinde uzlaşılan ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ni açıklamıştı. 48 sayfalık metin 6 muhalefet lideri tarafından imzalanmıştı.