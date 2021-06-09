Ortalama vaka sayısında 1. sıradayız

Haber: N. Halid Altundal

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık olarak açıklanan 100 bin nüfustaki vaka sayısını içeren haritayı paylaştı. Haritaya göre ilimiz Bolu’da beklenen vaka düşüşü yine gerçekleşmedi. 22-28 Mayıs haftasını kapsayan vaka sayısı haritasında 100 bin nüfusta 112,13 vakanın tespit edildiği ilimizde son açıklanan 29 Mayıs-4 Haziran haritasında 110,55 vaka çıktı. Açıklanan sayılara göre 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı en yüksek il Bolu oldu. İlimizi 105,45 vaka sayısı ile Kars, 103,86 ile Gümüşhane, 101,55 ile Kütahya takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, “Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Bu güce güvenin” ifadelerine yer verdi.