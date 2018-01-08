Sabah saatlerinden beri kendisinden haber alınamayan yaşlı adamın yaşamından endişe edilince 60 yaşındaki A.Ü.’nun Kalıcı Konutlar Yaşamkent Mahallesi 19. Adada bulunan evine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Mahalle halkının şaşkın bakışları arasında kapının zilini çalan ve bina etrafında dolaşan ekipler ses alamayınca kapıyı açması için Bolu Belediyesi İtfaiye müdürlüğüne haber verdi. Adrese gelerek evin balkonundan içeri giren ve kapıyı açan itfaiye ekibi evin içerisinde baygın halde yatan A.Ü.’yu buldu. Olay mahallinde hazır bulunan 112 acil servis elemanları yaşlı adama hemen müdahale etti. Yaşlı adam müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

Yaşlı adamın daha önce kronik rahatsızlığı nedeniyle beyin ameliyatı geçirdiği ve yalnız yaşadığı belirtildi. A.Ü.’nün hayati tehlikesinin bulunmadığı ve kısa sürede taburcu edileceği öğrenildi.