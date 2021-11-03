Ortalığı birbirine kattı



Haber: Aysun Beykoz

Kaza Üniversite Yolu Yaşar Çelik Caddesi üzerinde meydana geldi. 14 BM …plakalı aracın sürücüsü Ö.Y., havanın yağmurlu ve zeminin ıslak olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedince araç takla attı. Araç sürücüsü kadın Ö.Y. ile yanında bulunan yolcu kazadan yara almadan kurtulurken, kadın sürücü kazayı görüntülemeye çalışan basın mensuplarına saldırarak, görev yapmalarını engellemeye çalıştı. Hem polisle hem de basın mensuplarıyla tartışan aşırı alkollü kadın tehditler savurdu.

Polise mukavemet gösteren genç kadın alkol metreye üflemek istemeyince polis nezaretinde hastaneye götürülerek alkol testine tabi tutuldu. Rapor alınmak üzere hastaneye götürülen sürücü Ö.Y.’nin 2.51promil alkollü olduğu tespit edildi. Normalin beş katı dafa fazla alkol aldığı belirlenen sürücüye 2800 lira para cezası uygulayan polis şahsın ehliyetinede ili yıllığına el koydu.

Ehliyetine el konulan ve para cezası uygulanan alkollü kadın sürücü hakkında ayrıyeten suç duyurusunda bulunan polis ekibi Ö.Y.’yisavcılığa sevk etti. Savcılıkta kara yolu güvenliğini tehlikeye düşürmek ve yasal sınırın çok üzerinde alkol alarak araç kullanmak suçlamasıyla ifadesi alınan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürüyor.

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2021, 13:47