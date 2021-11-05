Ortalık karıştı! Ne olduğunu kimse anlamadı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’nun en işlek caddesi İzzet Baysal Caddesinde ortalık karıştı. Öğleden sonra saat 15.00 sıralarında İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan takı dükkanına alışveriş yapmak amacıyla girdiğini ifade eden Merve A., hırsızlık yaptığı iddiasıyla dükkan sahibi tarafından dışarı çıkarıldı. Yaşanan tartışmalar sonra dükkanda bulunan ve ismi öğrenilemeyen vatandaş ile Merve A. saç saça baş başa kavga ettiği öğrenildi. Olay yerinde bulunan vatandaşlar tartışmayı meraklı gözlerle izledi. İhbar üzerine olay yerineçok sayıda polis ekibi geldi.

Kavganın alevleri polisin olay yerine gelmesiyle birlikte söndü. Olayın nasıl gerçekleştiğini her iki taraftan da dinleyen polis ekipleri, tarafları sakinleştirdi.

Olayı anlatan Merve A., “ben alışveriş yapmaya gelmiştim, kimse kimseyi hırsızlık yapmakla itham edemez. Görüntü kayıtlarına bakın ben ne yapmışım? Onlar bana ne yapmış?” dedi.

Takı dükkanı işletmecisi Meltem K., Merve A.’nın bu dükkana bir daha gelmesini istemediğini belirtti. Ne olduğu anlaşılmayan kavgada, kimse birbirinden şikayetçi olmayınca vatandaşlar olan biteni şaşkınlıkla izledi.

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2021, 16:45