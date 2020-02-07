​​​​​​​Ortalık savaş alanına döndü

Haber: C. Kutay Aykan

Olay, 16 Nisan Salı günü saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Topardıç köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köpeğinin, komşusuna ait olan köpekle kavga ettiğini gören Fahrettin Çetin (63), hayvanları ayırmak için gittiği sırada komşusuyla arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada ailesinin, Fahrettin Çetin ile kavga ettiğini gören Mehmet Kahraman (32), sopayla Çetin'in kafasına vurdu. Kanlar içerisinde yerde kalan 63 yaşındaki Çetin, kaldırıldığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinde 13 gün sonunda hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zanlı Mehmet Kahraman ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kahraman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde “kasten adam öldürmek” suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan Mehmet Kahraman son kez hakim karşısına çıktı.

Kahraman ve Çetin'in yakınları ile avukatlarının da katıldığı duruşmada savunma yapan sanık Kahraman, “Fahrettin Çetin benim akrabam oluyor. Aramızda daha önce ondan aldığım borç nedeniyle husumet vardı. Borcun bir kısmını ödeyemedim. Olayın gerçekleştiği gün, annem Çetin'in köpekleri kavga ettirdiğini görünce beni çağırdı. Annem ve eşimle köpeklerin yanına gittik. Bu sırada ben köpekleri ayırmak isterken, Çetin anneme, eşime ve bana elindeki sopayla vurmaya başladı. Ben de canım acıyınca yerden aldığım sopayla ona vurdum. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Çok pişmanım. Böyle bir suç işlemekten dolayı karşınızda bulunmaktan utanç duyuyorum. Çok pişmanım ” dedi.

Mahkeme heyeti Mehmet Kahraman’ın, son sözü karşısında kararı açıklamak üzere müzakere odasına geçerek, kararı değerlendirdi ve yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrası heyet sanığı önce kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına ardından da haksız tahrik indirimine giderek bu cezayı 16 yıla, mahkemedeki iyi hali göz önünde bulundurarak bu cezayı da 13 yıla indirdi. Heyet silahlı birden fazla kişiyi tehdit etmek suçundan da cezalandırarak neticeden toplamda sanığa 15 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Duruşma sonrası karara itiraz eden maktul Fahrettin Çetin’in yakınları, “Bu nasıl bir adalet. Adalet yerini bulmadı. Bir cana kasteden kişi adeta ödüllendirdiniz. Önce müebbet veriyorsunuz sonra da 15 yıla indiriyorsunuz” diyerek, sanığın yakınları ile adliye binası içerisinde arbede yaşandı. Araya güvenlik güçlerinin girmesinin ardından kavga adliye binası dışına taştı ve karşılıklı hakaret içeren sözlerin ardından bölgeye sevk edilen Çevik Kuvvet ve Asayiş, Güvenlik Şube ekiplerinin girişimleri sonrası kavga güçlükle yatıştırıldı.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2020, 14:13