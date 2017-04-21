Haber: Ceylan BEYKOZ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Sakarya Ortaokulu 7. Sınıf öğrencileri Hümeyra Zeynep Fidan ve Emre Özyiğit Vali Baruş’u ziyaret etti. Ziyarette Milli Eğitim Şube Müdürü Recai Yörük, Sakarya Ortaokulu Müdürü İsmail Şener ve Okul Türkçe Öğretmeni Semra Ovaz da yer aldı.

Ziyarette Okul öğrencileri Vali Baruş’a çiçek takdim ederken, Vali Aydın Baruş öğrencilerden Hümeyra Zeynep Fidan’ı makam koltuğuna yönlendirdi.

BOLU’DA NEYİ DEĞİŞTİRMEK İSTERDİN?

Valilik Makamı koltuğunaotaran Hümeyra Zeynep Fidan’ın ilk sözleri ise “Burada olmak ve makamda oturmak heyecan verici” oldu.

Koltuğunu öğrenciye devreden Vali Baruş ise “Vali Makamında oturduğunzaman önemlibir yetkiye sahip oluyorsun. Bolu’da neyi değiştirmek isterdin?” sorusunu yöneltirken, öğrenci Fidan, “Ben ilk olarak okulumuzda değişiklik yapmak isterdim. Oyun alanımız küçük, yetersiz. Okulumuzun merkezde olması, her yere çabuk ve kolay ulaşıyor olmamız güzel ama kötü yönleri de var. Diğer taraftan okulumuzun fiziki yetersizlikleri var. Bir kütüphanemiz olsa veya sınıflardaki kitaplığımıza öğrencilerin ilgisini çekecek kitapları koysak, bence onlara güzel bir kitap okuma alışkanlığı kazandırabiliriz” dedi.

Vali Baruş ise Sakarya İlkokulu ve Ortaokulunun fiziki mekan probleminin yeni yapılan ve yapılması planlanan okul binalarıyla birlikte çözülmesine yönelik çalışmalar yapıldığını belirti.

Öğrencilere kitap okumayı bırakmamalarını tavsiye eden Vali Baruş “Hayatınızda sizlere yeni ufuklar açılması, yeni kazanımlara sahip olmanız için mutlaka kitap okuyun, dergi okuyun, gazete okuyun. Ne kadar okuduğunuz değil devamlılık çok önemli. Gazete okuyun, köşe yazısı okuyun ki ülkemizde ve dünyada neler oluyor haberdar olun. Bu sayede de hem gelişmeleri takip edebilirsiniz hem de diğer insanlara karşı fikirlerinizi açıkça ifade edebilirsiniz” dedi.

Ziyarette öğrencilere ileride hangi meslek sahibi olmak istiyorsunuz sorusuna ise Hümeyra Zeynep Fidan yazar olmak istediğini belirtirken diğer öğrenci Emre Özyiğit ise öğretmen olmak istediğini dile getirdi.

Öğrencilere ilerde başarılı ve mutlu bireyler olabilmeleri konularında tavsiyelerde bulunan Vali Baruş, ziyaret sonrası öğrencilere çeşitli hediyelerin yer aldığı bir çanta takdim etti.



