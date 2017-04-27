Haber: BMA

Bolu il merkezindeki ortaokullarda okuyan öğrencilere yönelik geçtiğimiz yıl ‘kültür gezileri’ düzenlemeye başlayan ve geziler kapsamında hafta içi her gün günübirlik seferlerle öğrencileri Ankara’ya götüren Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kış mevsiminde ara verdiği Başkent turlarına 24 Nisan’da tekrar başladı.

“Anıtkabir, TBMM, Kurtuluş Savaşı Müzesi…”

Startı verilen kültür gezilerle öğrenciler, Başkent’te 45’erli gruplar halinde Anıtkabir, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Kurtuluş Savaşı Müzesi (eski meclis) ve Cumhuriyet döneminde müze olarak planlanıp yapılan, bunun yanı sıra ilk devlet müzesi olma özelliği de taşıyan Etnografya Müzesi’ni geziyor. Öğrenciler ayrıca Beştepe Camii, Tacettin Dergâhı, Hacı Bayram Veli Camii ve Türbesi’ni de ziyaret etme şansı elde ediyorlar.