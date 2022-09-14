Ortopedi, Travmatoloji ve Göz Hastalıkları Polikliniği’nde akşam mesaisi

Bolu Sağlık İl Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi bünyesindeki Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği ile Göz Hastalıkları Polikliniği’nde hafta içi mesai bitiminden sonra hasta alımına devam edilecek.

Ortopedi, Travmatoloji ve Göz Hastalıkları Polikliniği’nde akşam mesaisi

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Sağlık Müdürlüğü’nün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, polikliniklerde oluşan yoğunluk nedeniyle İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi bünyesindeki Ortopedi, Travmatoloji Polikliniği ve Göz Hastalıkları Polikliniğinde hafta içi 17.00-20.00 saatleri arasında da muayene ve tedavi hizmeti verilmeye başlandı.

Ayrıca yapılan açıklamada, bu saatler arasında hizmet almak isteyen vatandaşların, ALO 182 ya da MHRS aracılığı ile randevu alabilecekleri bildirildi.

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