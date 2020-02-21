OSB için geri sayım başladı

Haber: BMA

Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, 31 Mart Yerel Seçimleri çalışmaları için ilimize gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan Organize Sanayi Bölgesi için söz almıştı. Bakan Varank’ın olumlu görüşü üzerine girişimlerini aralıksız sürdüren Belediye Başkanı Recayi Çağlar, ilçede Organize Sanayi Bölgesi kurulması için gereken adımları tek tek atmaya başladı.

“YENİÇAĞA’MIZA HAYIRLI OLSUN”

Başkan Recayi Çağlar, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Organize Sanayi Bölgesi için Milli Emlak’a ait arsaları aldıklarını duyurdu. Başkan Çağlar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “20 yılı aşkındır hayalini kurmuş olduğumuz Organize Sanayi Bölgemizin Milli Emlak’a ait arsalarını almak üzere paramızı Maliyeye yatırmış bulunmaktayız. Bundan sonra inşallah yatırımcıları da teşvik edeceğiz. Yeniçağa’mıza, memleketimize, bölgemize hayırlı olsun diyorum” dedi.