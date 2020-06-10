Osman amca son yolculuğuna uğurlandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Aras Kargo şirketine ait hafif ticari araç park halindeyken kendi kendine hareket etmiş ve 82 yaşındaki Hacı Osman dedeye çarparak yaralanmasına neden olmuştu. Trafik kazası sonucunda hastaneye kaldırılan Özcan, geçirdiği beyin kanaması sebebiyle vefat etmişti. Dün öğle namazına müteakip Yeniçağa Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedilen Hacı Osman Özcan’ın vefatına sebep olan kargo şirketinden bir açıklama bekleniyor.

Öte yandan ‘Millî Görüş Hareketi’ne gönül veren ve yıllarca davası uğruna hizmet eden Hacı Osman Özcan, bir Millî Gazete sevdalısıydı. Millî Gazete’nin kırk yıllık okurlarından olan merhum Özcan, evine gelen gazetenin yanı sıra her akşam bayi bayi dolaşıp rafta kalan Millî Gazeteleri satın almasıyla tanınıyordu.