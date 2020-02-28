Osman Boluspor’u Bırak

İdlib’da hain saldırıda şehit olan Kahramanlarımıza rahmet, ailelerimize ve milletimize sabırlar diliyorum. Kahramanlarımızın ruhu şad olsun.

Boluspor bir bir erirken, sporun her alanında olanlar kör, sağır olmuş, 3 maymunu oynuyorlar. Her hafta değişik kadro ile deneme tahtasına dönen takımımızda önlem almak yerine hayal satanların oyuncağı olduk.

Son 5 maçımızda kaybedilen puanların mimarı olan Osman efendi, pişkin pişkin yerinde kalıyor. Buna sebep olan, aralarında ne olduğunu anlayamadığımız Necip ve Hakkı efendilerde sesini çıkarmıyorlar. Ara transferde alınan 9 oyuncunun yarısı oynuyor, yarısı nerede diye soramıyorlar. Bunları alan hoca hala tribünlere oynuyor görmezden geliyorlar. Osman hoca “ah” var dedi, gideyim sinyallerini verdi gönderemediler! Allah aşkına aranızda ne var da “git” diyemiyorsunuz? Aklım almıyor arkadaş, 20 maç takımın başında kalacaksın, 2 galibiyetle hayal satacaksın ama koca Boluspor yönetimi(Necip, Hakkı) seni gönderemeyecek!

Bak Necip kardeşim, sen kendini futbolun bilim adamı sanıyorsun ama bu iş öyle değil. Boluspor senin babanın malı da değil. Yeterinde Boluspor adını kullanarak hak etmediğin halde şansın sayseinde inanılmaz yerlere geldin. Sana ağabey tavsiyem, acil önlem al, çözüm bul, büyüklerinden destekle iş bitmeden gereğini yap! Yarınlar senin için geç olacak ama hiç olmazsa bundan evvel yaptıklarını heba etme. Sokağa çıkacak yüzün, selam verecek adam bulamazsın. Osman’ı gönder, istersen senin gibi bilim adamı olan Hakkı’yı takımın başına getir, bütün maskeler düşsün…

Özköylü, bırak takımı, düş yakamızdan, bu nasıl bir yüzsüzlük arkadaş.

Bırakıp gidersen, sana defol demeyeceğim. Kulübeye anlattıklarını takıma anlatsaydın, bu hale gelmezdin demeyeceğim. Her hareketin sonrası tribünlere, protokole baktığındaki sahte hareketlerini yazmayacağım. Melih’i senin yediğini, son 5 maçta en az 7 puanımızı ellerinle teslim ettiğini, takımın başını tuttuğunu yazmayacağım. Git arkadaş, seni buraya getirenler bilerek mi getirdiler. Galibiyete ihtiyacımızın olduğu maçlarda takımı korkak oynatıp, gol yollarında oturttuğun Delarge gibi adamları da yazmayacağım. Git be git…

Hakem demeye hakkımız yok. Hakem bir tek hata yaptı, Özköylü’nün elini kanatan kulübeye kırmızı kart gösteremedi ama hocayı sarı kartla cezalandırdı! Gol attık da vermediyse, penaltı pozisyonumuzu yediyse, gereksiz adam attıysa suçlu olarak yazalım.

Karşılaşmada tek yürek olan ve 90 dakika takımına sahip çıkan Aslan Yürekli Yarenlerin dışında hiç biz güzelliğimiz yoktu. Bu yüreği ile sevdalı taraftarımızı alkışlıyorum.