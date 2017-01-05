Haber; Ceylan BEYKOZ

Kıbrıscık ilçemizde alzheimer hastası 86 yaşındaki Osman Rasim Hatipoğlu evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Hatipoğlu’nun en son Kocaeli’de görüldüğü iddiası üzerine polis Kocaeli’de arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İlimiz Kıbrıscık ilçesinde ikamet eden Osman Rasim Hatipoğlu (86), 10 Aralık günü evden çıkıp bir daha geri dönmedi. 5 çocuk babası olduğu öğrenilen alzihmer hastası Hatipoğlu’nun ailesi ve yakınları kendisini bulmak için arama çalışması başlattı. Aile ATV’de yayınlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programına dahi başvurdu. Tüm çabalara rağmen bir aydır Osman Dede’den haber alınamadı.

YARDIM İSTENİYOR

Ailenin programa katılması sonrasında Hatipoğlu’nun 19 Aralık tarihinde Kocaeli’de 13.30 ile 14.00 saatleri arasında görüldüğü iddia edildi. Ailenin iddialar üzerine Kocaeli’ye gelerek emniyet güçlerine başvurdular. Hatipoğlu’nun görüldüğü söylendiği yerlerde araştırmalar başladı. MOBESE kayıtları istendi. Hatipoğlu’nun ailesi, Kocaeli’nin belirli yerlerine Hatipoğlu’nun fotoğrafını ve telefon numaralarını astı. Yaşlı adamı görenlerin 0 531 303 04

90­0537 961 10 04 ve 0 536 282 83 83 nolu telefonlara veya emniyet güçlerine bilgi verilmesi isteniyor.