Osman Özköylü’den çok sert açıklamalar

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor teknik direktörü Osman Özköylü haftalık basın toplantısında ateş püskürdü. Boluspor’un kötü olması için dua edenlerin olduğunu ifade eden Özköylü “Ne kazanç elde edeceksiniz bundan? Böyle bir şeye ihtiyaç var mı? Bunun kime faydası olacak, aksine Boluspor’a zararı olacak. Boluspor küme düştüğü zaman zil takıp oynayacak mısınız? Burada birileri kötü olduğu zaman hoşunuza mı gidecek? Eğer gerçekten biz Bolusporluyuz, biz Boluluyuz diyen varsa biz onları bekliyoruz. Takımı kötü günde desteklemek gerekiyor. Bu olmazsa bundan herkes zarar görür. Kimse o zaman Bolusporluyuz, Boluluyuz demesinler. Bugün bu takıma destek vermeyecek insanlar bunu söylemesin. Kusura bakmasınlar ben Bolulu değilim ama ben bir Boluludan daha fazla bu takım için uğraşıyorum ve bu benim için namus meselesi oldu. Gücüm yettiği yere kadar, başarabildiğim yere kadar ben bu takım için mücadele edeceğim. Benim takımım şimdi oluştu. İkinci yarıdaki takım benim takımım bütün sorumluluk bende. O yüzden ne gerekiyorsa ben yapacağım. Yapabildiğim kadar bu takım için mücadele edeceğim. Ama herkesi de bu mücadelemizde hem benim, hem yöneticilerin, hem de futbolcuların bu mücadelesinde yanında görmek istiyoruz. O motivasyonu almak, o desteği almak istiyoruz. Lütfen kimse bunu bizden esirgemesin. Bize yardımcı olsun. Bugün belki bir milat olabilir. Herkes gelsin, herkesin desteğine ihtiyacımız var. Eleştirisi varsa gelsin onu da yüzümüze söylesin. Hata da yapıyor olabiliriz. Kimseden maddi beklentimiz yok ama bizim yanımızda olun” şeklinde konuştu.

“BU OYUNCU GRUBUNA YÜZDE YÜZ KEFİLİM”

Takımına güvendiğini belirten Osman Özköylü “Ben bu oyuncu grubuna yüzde yüz kefilim. Bir maç kazanalım arkası gelecek. Saçma sapan goller yiyoruz. Kalemize iki gol geliyor ikisi de gol oluyor. Ben ne futbolculuk döneminde, ne antrenörlük döneminde böyle bir şey görmedim. Biz kırılan bir şeyleri toparlamaya çalışıyoruz ve bunun için transferler yaptık. İnanılmaz iyi oyuncular aldık. Evet şuanda maçta olduğu için beklentileri karşılayamamış olabilir ama hepsi kaliteli ve tartışılacak oyuncular değil. Bu konuda hem eski oyuncularımıza hem yeni gelenlerle birlikte çok iyi bir takım oluşturduk. Sadece bir galibiyete ihtiyacımız var. Bunu başardığımız an o özgüvenimizi tekrar kazandığımız anda bu takım toparlanacak ve çok iyi yerlere geleceğiz. Takımımıza çok güveniyorum ve herkesten destek bekliyoruz” dedi.

“BİRLİKTELİĞİ SAĞLAMALIYIZ”

Zor bir süreçten geçtiklerini ve birlikteliği sağlamaları gerektiğini ifade eden Özköylü “Zor süreçteyiz, bu birliği hep birlikte sağlamalıyız. Ne taraftarın futbolcuya küfür etmesi, ne de futbolcunun taraftara tepki vermesi çözümdür. Basında birilerinin hocayı, futbolcuyu, yöneticiyi eleştirmesi çözüm değil. Artık bu süreçten sonra zaten eksikler burada. Eksikler bideyse düzeltmek için gayret ediyoruz. Ama bu takım kendi sahasında futbol oynarken tedirgin oynuyorsa burada bir sıkıntı var demektir. Burada bize yardım etmesi gereken insanlar var. Bunun içinde basın, taraftar, başkan, yönetici, eski başkan, eski yönetici olacak. Kimse kimseyi eleştirerek bu takımı kurtaramaz. Burada bir tane Boluspor var ve biz bu takımı bu sene Allah’ın izniyle zaten ligde tutacağız. Benim bu konudan yana hiçbir endişem yok. Her yaşadığımız deneyim bizim için tecrübe. Belki bu maçı kaybetmiş olmak eğer sonuçlarını doğru çıkarabilirsek, doğru yaparsak, bizi iyi yerlere getirecektir. Bunu biz yapacağız. Ben yapacağım, başkan yapacak, yönetici yapacak, futbolcu yapacak ama içerdeki herkes de yapacak. Burada başkanı suçlayarak, hocayı suçlayarak, birilerini suçlayarak, futbolcuya küfür ederek çözüm bulamayız. Burada bütün çekişmeleri, küskünlükleri, kızgınlıkları hepsini bir kenara bırakacağız. Herkes bu takımın etrafında birleşecek, destek verecek” ifadelerini kullandı.

“SENEYE LİGİN EN İDDİALI TAKIMI OLACAĞIZ”

Bu sezon ligde kalındığı takdirde gelecek sezon ligin en iddialı takımlarından biri olacaklarını belirten tecrübeli teknik adam “Ben devre arası yaptığımız transferlerden sonra konuştuğum sözün yüzde yüz arkasındayım. Biz inşallah şu süreci doğru bir şekilde atlattığımız anda, bu takım ligde kaldığı zaman seneye ligin en iddialı takımı olacak. Çünkü biz şuanda gerginlikten stresten, bulunduğumuz konumun bizde yarattığı travmadan dolayı, maçta yaşadığımı en ufak bir hatanın golle sonuçlanmasından dolayı çok ciddi travmalar yaşıyoruz. Psikolojik olarak oyuncularımız düşüyor. Oyuncular psikolojik baskı altında bir de taraftardan veya dışardan yapılan eleştiriler art niyetli, birilerini hedef alarak olursa bu kabul edilebilir durum değil. Eğer buradaki taraftarda, basında, başkanda, yöneticide, eski başkanda, eski yöneticide biz Bolusporluyuz, Bolu’yu seviyoruz, biz Boluluyuz diyorsa en azından bu dönemde herkes bu takımın etrafında birleşmeli. Küs mü gelsin şu üç dört ay için küslüğünü bir kenara atsın. Taraftarlarımız gelsin antrenmanda futbolculara destek olsun. Biz burada yapa yalnızız. Birileri de bunu görsün” şeklinde konuştu.

“SORUNUN BENLE ALAKALI OLDUĞUNU HİSSETTİĞİM ANDA GEREKENİ YAPARIM”

Boluspor’a zarar verecek bir durum olduğunda ve sorunun kendisiyle ilgili olduğunu hissettiği an şüphesiz gerekeni yapacağını belirten Özköylü “Ama herkesin görmesi ve bilmesi lazım. Bu takımı ben kurmadım ve geldiğimizden beri sürekli sezon başında yaşanan problemlerden kaynaklı elimdeki kritik oyuncuların hepsi sakat. Bazen 11 kişi ile maç oynamak zorunda kaldım. Değiştirecek adam bulamadığım maçlar oldu. O yüzden diyorum benim takımım şimdi kuruldu. Bu takım benim takımım ve bu saatten sonra bütün sorumluluk bende. Ben iddia ediyorum sezon başı şu oluşturduğumuz takımla ve keşke öyle olsaydı diye konuşuyorum, ocak ayında değil de temmuz ayının başında olmuş olsaydık bu takım mutlaka ilk 5’in içinde olurdu. Ama o kadar kötü süreç geçiriyoruz ki yamama oyuncular oynatmak zorunda kalıyoruz. Hakan Arslan 10’uncu haftada sakatlandı son 7 haftayı sol beksiz oynadık ve o bölgede çok ciddi hatalar yaparak goller yedik. Yani bir takım sezona tek sol bekle başlamaz ki. İyi bir alternatifi olmalı. O yüzden devre arasında böyle bir transfer çalışması yaptık. Şimdi her bölgenin 2 tane hatta 3 tane alternatifi var. Şimdi birine bir şey olduğu zaman sorun değil o var diyebiliyorum. Bu saatten sonra gerek görülürse buna bir ihtiyaç duyulursa Boluspor için faydalı olacak olan neyse bizde gerekeni yaparız” dedi.

“BİZİ ÇOK ŞAŞIRTTI VE HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI”

İkinci yarının ilk haftasında sahasında oynadıkları ve kaybettikleri Osmanlıspor maçı ile ilgili de konuşan Özköylü “ Öncelikle hayatını kaybeden Eray kardeşimize Allahtan rahmet diliyorum. Ailesine ve tüm sevenlerine tüm camiamıza baş sağlığı diliyorum. Tabi maçtan önce böyle bir olayı öğrenmek bizleri derinden üzdü. Bu üzüntüyle beraber çıktığımız maçta ortaya koyduğumuz oyun aldığımı sonuç bu üzüntümüzü kat kat arttırdı. Çünkü çok iyi geçen transfer dönemi, çok iyi geçen kamp dönemi, çok iyi geçen iki hazırlık maçı ama geçirdiğimiz o süreçle alakası olmayan bir oyun ve alakası olmayan bir oyuncu grubu vardı sahada. Bu bizi de çok şaşırttı ve hayal kırıklığına uğrattı. Çok iyi iki maç oynadık hazırlık kampında. Hem yeni transferlerin katkısı, hem daha önce kadromuzda bulunan oyuncularımızın ortaya koyduğu performans hem de sakatlıktan dönen futbolcuların az da olsa süre almış olması bizim adımıza sevindiriciydi. Futbolcuların isteği arzusu bizi lig için umutlandırmıştı. Tabi belli bir süzgeçten geçirerek bazı tercihler yapıyorsunuz. Özellikle kampın son iki gününde Burak’ın tekrar sakatlanması, Fethi’nin Perşembe günü sakatlanması savunmada bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Belki hiç düşünmediğimiz yeni transferi oynatmak zorunda kaldık. İsmail’de sakatlıktan yeni çıkmıştı. Bunların dışında belli tercihler kullanmaya çalıştık. Rydell’in olmayışı santraforumuzun olmayışı Kubilay’ın ki bütün transferlerimiz için geçerli olan bir mazeret olabilir bu en son maçını Kasım ayının sonunda oynamış olması, sözleşmesinin bitmiş olmasından dolayı sağlıklı antrenman yapamamış olması, tam olarak hazır olmayışı onu kullanmamız konsuunda bizi biraz geriye attı. Fiziksel olarak hazır değil. Ya Gökhan ya da Delarge oynayacaktı. Delarge’ın daha önce oynadığı takımlarda forvet bölgesinde de oynamış olmasından dolayı onu tercih ettik. Beklediğimizi alabildik mi tabiki alamadık. Ama ne olursa olsun ilk yarı en net pozisyonumuzu kaçıran oyuncumuz Delarge’dı. Yeni oyuncularımızın fiziksel olarak hazır olmayışı, kalecimizin de lisansının yetişmemiş olması bizi sıkıntıya soktu. Çünkü gelen oyuncularımızın hepsi geldikleri ülkelerde takım sayısının az olmasından dolayı liglerin erken bitmesinden dolayı az oynadılar. Devre arası transfer yaparken mümkün olduğu kadar oynamış oyuncuları almaya çalışıyorsunuz. Oynayan oyuncuları transfer etmek içinde bazen kulübün bütçesini aşıyor. Bu sebeple mümkün olduğu kadar hem bütçemize hem de oyun yapımıza uygun oyuncuları kadromuza kattığımızı düşünüyorum. Bence harikalar oyuncular aldık. Ama eksikleri var. Maç eksiklerini tamamladıktan sonra bu ligde gerçekten iz bırakacak çok kaliteli futbolculara sahip olduk. Elimizdeki oyuncularla birlikte çok kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Ama kalitenin yüksek olması size maç kazandırmıyor. Belki bütçe olarak da kaliteli olarak da kat kat üstünde olduğumuz Osmanlıspor, genç, mücadele eden, ligde oynaması bilen bir takım olmasının avantajını kullandı. Kalemize iki tane top geldi ikisi de gol oldu. Tabiki oyuna başlangıcımız, oyuncuların maçı kazanma, rakip üzerinde etki kurma, yetersizlikleri, zayıflıkları yani ilk 15 dakikanın bizim açımızdan çok uzağında bir süre olması ve bu sürede maalesef her zaman olduğu klasik hastalığımız devreye girdi. Pozisyon olmadan yemememiz gereken bir gol yedik. Bu maça kötü başlayan bir takım için işlerin daha da kötü gitmesine sebep oluyor. Yani birkaç pozisyon dışında bomboş geçen bir ilk yarıydı bizim için. İkinci yarıda iki Mustafa’nın ve Kubilay’ın oyuna girmesinden sonra biraz daha oyun etkinliğini ele almaya çalışsak da maalesef yine talihsiz bir şekilde kalemizde gördüğümüz gol herkesin tekrar kırılmasına, motivasyonunun düşmesine sebep oldu. Bir şeyler için çabalıyorsun ama maalesef istediklerimizi bir türlü alamıyoruz. Sezon başından bu yana yaşadığımız sıkıntılar, sakatlıklardan dolayı bir türlü oyunu istediğimiz gibi oynayamıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İLK YARIYI BÜYÜK PROBLEMLERLE BÜYÜK SAKATLIKLARLA GEÇİRDİK”

Sezonun ilk yarısında büyük problemler yaşadıklarını ifade eden Özköylü “ İlk yarı zaten büyük problemlerle büyük sakatlıklarla geçirdik. İki maç üst üste aynı kadro ile çıkamadık. Yine son dakika Mustafa Eskihellaç sakatlandı bu hafta oynayamayacak. Dün antrenmanda çarpışma oldu Emre’nin başına 7 tane dikiş atıldı. Yani futbolu düşünmemiz gerekiyor, futbol oynamamız gerekiyor, bunun için mücadele etmemiz gerekiyor ama bunları yapmak isterken bir çok aksilikle olmayacak işlerle karşılaşıyoruz. Bu durum bizim canımızı çok sıkıyor. Planlarımızı çok etkiliyor. Planladığımız her şeyi değiştirmek zorunda kalıyoruz ve bu noktada sahada istediğimiz sonucu ve futbolu bir türlü oynayamıyoruz. Özellikle Giresun ve Keçiören galibiyetleri ardından Adana deplasmanından aldığımız puan, Bursaspor maçında oynadığımız futbol ve aldığımız puan bizim adımıza tam çıkış dönemini başlatacakken ondan sonraki süreçte sürekli sakatlıkların ve bizim için çok kritik oyuncuların sürekli sakat oluşu, arka arkaya bu kadar şanssızlığı yaşamak gerçekten benimde hiç başıma gelen bir şey değil. Bende şuanda çözüm üretmeye çalışıyorum. Maç kazanmak için bir şeyleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Antrenman seviyemiz çok iyi, antrenman kalitemiz çok iyi, antrenmandaki her şey doğru işliyor ama maalesef sahaya maça çıktığımız zaman her şeyin tam tersi olduğu bir görüntü sahaya yansıyor. Burada tabii ki oyuncu arkadaşlarımızın da maça çıktıkları zaman ki isteği, coşkusu, kazanma arzusu daha yüksek seviyelerde olması lazım. Bakıyorsunuz Osmanlı maçında ilk yarıdaki görüntü, kaderine razı, her şeyi kabullenmiş bir takım görüntüsü. Yani bu beni çok sinirlendiriyor ve çok üzüyor. Çünkü ben yapı olarak böyle bir teknik adam hiç değilim. Benim takımım benim gibi hırslı, azimli olmalı, sahada kavga etmeli, mücadele etmeli. Bunu defalarca anlatmamıza rağmen bir türlü oyuncu grubuna bu enerjiyi geçiremedik. Onlar bu enerjiyi bir türlü sahaya yansıtamadılar. Enerji olmadığı zaman, mücadele etmediğiniz zaman maalesef istediğiniz sonuçları alamıyorsunuz” dedi.

“BU LİG KALİTELİ OYNAMAKLA OLMUYOR”

Mücadele etmediğiniz sürece sadece kaliteli oyun maç kazanmanıza yeterli olmuyor diyen Özköylü “Bu lig kaliteli oynamakla olmuyor. Mücadele etmeniz gerekiyor. Her şeyi planlıyorsun, sahaya çıkınca tam tersi olunca yeni arayışlara gidiyorsun. Oyuncularımızla dün 45 dakikalık bir toplantı yaptık. Onlarla konuşmaya devam edeceğiz. Onların kazanma arzusu çok önemli. Bu işin anahtar noktası onlar. Hepsi çok kaliteliler, bu takımın her şeyine kefilim kalite olarak ama sahadaki oynadıkları oyun mücadele rakibe verdikleri tepki yetersiz. Bunları da konuşuyoruz. Bunları yapmadıkça biz yaptıramadıkça istemediğimiz sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. İstediğimiz zaman bunları yapabildiğimiz zaman maç kazanabiliyoruz, hiç kimsenin umut etmediği maçlardan puanlar alabiliyoruz. En sıkıntılı anlarda, hiç oyuncumuzun bile kalmadığı, sağ bek oyuncumuzu sağ ön, sol bek oyuncumuzu sol ön oynattığımız Akhisar maçında mücadele ile bir şeyler yapabildiğimizi gösterdik. Kalitemizi mutlaka kullanacağız ama futbol aynı zamanda koşan oyuncularla oynanır. Mücadele eden, hırslı, yürekten oynayan, giydiği formanın hakkını veren oyuncularla futbol oynanır. Bunu yansıtamadıkça istediğiniz kadar tedbir alın hiçbir şey değişmez. Biz burada bir şeyleri değiştiremiyorsak bir sıkıntı var demektir. Biz daha önce Osmanlıspor’da da sıkıntılı dönemde çalıştık ve 12 maçta 11 galibiyet 1 beraberlik alarak rekor kırdık. Buradaki esas anahtar nokta oyuncular. Oyuncular o etkiyi göstermeli bunu yapmak zorundayız. Artık ben bu kadar yapabiliyorum dememeli. Bunu onlarla da konuşuyoruz, bireysel olarak da konuşuyoruz, toplantıda yapıyoruz ama bir değişim göstermeleri gerekiyor. Başka takımlarda başka bir teknik adam olup da buraya geldiğimizde bambaşka bir teknik adam olmadım. Ben neysem daha önce nasıl başarılar kazandıysam yine aynıyım. Aynı planlama, aynı taktikler, aynı sistem. Ama bir şeyleri karşı tarafa geçirmemiz gerekiyor. Saatlerce konuşuyoruz, analizler yapıyoruz, tekrar tekrar her şeyi baştan alıyoruz ama böyle hayal kırıklığı bir maç yaşayınca insan üzülüyor. Bu kadar emeğin, beklentinin boşa gitmesi, taraftarın tepkisi normal. Taraftar iyi oynayan, iyi mücadele eden kaybetse de onuruyla başı dik sahadan çıkan bir takım bekliyor. Her oyuncu böyle olmalı. Ben buna üzülüyorum. Maç kaybedebilirsin, kaybettik de, üzüldük de ama bazı maçlar var ki her şeyi yaptık dedik ve vicdanımız rahattı. Burada artık oyuncular kendi arasında birlik olacak, biz kulüp içerisinde birlik olacağız, yönetim olarak, şehir olarak taraftar olarak birlikte olacağız” ifadelerini kullandı.