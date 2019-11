Osman Özköylü’den önemli açıklamalar

Haber: Volkan Yılmaz

Ligde geride kalan 10 haftada topladığı 9 puanla 14’üncü sırada bulunan ve bu hafta sonunda sahasında Bursaspor’u konuk edecek Boluspor’da teknik direktör Osman Özköylü basın toplantısı düzenledi. İlk olarak geçtiğimiz hafta oynanan Adanaspor karşılaşmasını değerlendiren deneyimli teknik adam “Adanaspor maçında aldığımız bir puanla yolumuza devam ediyoruz. Kazanmayı arzu ettiğimiz bir maçtı. Fakat mevcut eksiklerimiz itibariyle oynamayan oyuncularımız ce sakat oyuncularımızdan dolayı bazı sıkıntılar yaşadığımız istediğimi performansı ortaya koyamadığımız ama her şeye rağmen deplasmanda aldığımız 1 puanın sevincini yaşadığımız bir haftayı geride bıraktık. Oynadığımız takım sahasında hiç kaybetmemiş bir takımdı. Maçı kazana da bilirdik kaybede de bilirdik. Özellikle ikinci yarıda bireysel hatalardan rakibe verdiğimiz pozisyonlar neticesinde rakibe üç net pozisyon verdik. Ama her şeye rağmen son dakikada Rydell golü atsa galip de bitirebileceğimiz bir maçtı. Ama her şeye rağmen deplasmanda alınan bir puan her zaman kazançtır. Takımımızın mücadelesi ortaya koyduğu oyun her geçen gün yükselmeye devam ediyor. İnşallah önümüzdeki haftalarda da bu süreci devam ettireceğiz. Performansımızı arttırarak, sakat oyuncularımızın da aramıza katılmasıyla birlikte yolumuza daha güçlü bir şekilde devam etmek istiyoruz” dedi.

“TARAFTARIMIZI PAZAR GÜNÜ STADA BEKLİYORUZ”

Bu hafta sonu oynayacakları Bursaspor maçı ile ilgili de açıklamalarda bulunan ve kırmızı beyazlı taraftarlara seslenen Özköylü “Önümüzde oynayacağımız çok zorlu maçlar var. İlki bu hafta Bursaspor ile kendi sahamızda oynayacağımız maç. Çok iyi bir takıma karşı ve şuana kadar ligde gösterdiği performansla ligin en başarılı takımlarından birisi olmuş bir Bursaspor var karşımızda. Bizde son haftalardaki toparlanma sürecini devam ettirerek kendi sahamızda oynayacağımız bu maçtan inşallah iyi bir sonuçla güzel bir galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Çünkü ligde alınacak her galibiyetin çok çok önemi var. Biz bir an önce alttaki gruptan uzaklaşıp yukarılara doğru yaklaşmak istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Bursaspor maçı da bu anlamda bizim açımızdan önemli bir maç. İnşallah Pazar günü seyircimizin de desteğiyle, iyi bir mücadele ile yakalayacağımız fırsatları iyi değerlendirerek galip gelmek istiyoruz. Karşımızda çok deneyimli ve kaliteli genç oyuncularıyla iyi bir Bursaspor var. Şuanda ligde en fazla galibiyet alan takımlardan bir tanesi. Bizde kendi adımıza yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz ve ilerleyen günlere daha rahat bir şekilde daha keyifli daha farklı hedefleri yakalayacak bir takım olarak girmek istiyoruz. İnşallah Pazar günü taraftarında sahada olmasını bekliyoruz. Onların desteği ayrı bir motivasyon kaynağı olacak. Güzel bir ortamda güzel bir havada inşallah bizim galibiyetimizle biten güzel bir maç olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“KADRO DERİNLİĞİ KONUSU YANLIŞ ANLAŞILDI”

Adanaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada kadro derinliklerinin bulunmadığını belirten deneyimli teknik adam bu açıklamasının yanlış anlaşıldığını belirterek “Kadro derinliğimiz ile ilgili geçen hafta söylediğimiz şey belki de yanlış anlaşıldı. Bilal’in sakat oluşu, Umut’un cezalı oluşu, Gökhan Sazdağı’nın sakat oluşu, Seth’in milli takıma gidişi, Fethi’nin yeni sakatlıktan çıkışı yani kadro derinliği anlamında ben Adanaspor maçıyla ilgili olarak söyledim. Bu herhâlde kadromuzun yetersiz anlamı çıkmasına sebep oldu. Şimdi aynı şey yine bu hafta içinde geçerli. Cumali cezalı, Gökhan’ın sakatlığı yeniden nüksetti, Bilal’in olup olmayacağı henüz belli değil. Geçen haftaki sakatlık süreç devam ediyor. Sağlık ekibiyle çalışması devam ediyor. Fethi yine a takımla antrenmanlarda ama yaklaşık 1.5 aydır yoktu. Umut’un cezası devam ediyor, Seth yine Afrika Kupası’na gittiği için olmayacak. Yani eksiklikler bu maçlar itibariyle derinliğimizi azaltıyor. Ben ilk geldiğim günden beri söylüyorum. Biz devre arasına kadar olan sürece bakacağız. Ligdeki konumumuza bakacağız. Oyuncularımızın performansına bakacağız. Tabi ki bazı seçenekleri kullanmak zorunda kalacağız. Çünkü bazı bölgelerimizde alternatif oyuncumuz yok. Bu anlamda belki ihtiyaçlar olacak. Önümüzde 7 maçlık bir süreç var o yüzden şuan şu kadar transfer yapacağız veya transfer düşünüyoruz diye bir şey söyleyemem. Biz elimizdeki oyuncuları en maksimum şekilde kullanıp onlarla yolumuza devam etmek istiyoruz. İhtiyaca göre duruma bakacağız. Yapmamız gereken transfer sayısını o zaman belirlemiş olacağız” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR BİLGİM YOK”

Fenerbahçe’den sezon öncesi kiralanan ve geride kalan 10 haftada fazla forma şansı bulamayan genç forvet Yusuf Mert Tunç’un Fenerbahçe’ye geri döneceği ve daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralanması gündeme gelirken konu ilgili olarak bilgisinin olmadığını ifade eden Özköylü “Bende dün öğrendim ve hiçbir bilgim yok. Yusuf’u geçen hafta sakatlığından dolayı kadroya alamadık. Antrenmanda aldığı darbeden dolayı dizinde ödem oluşmuştu. Evet Fenerbahçe kiralık verdiği oyuncuları takip ediyor. Geliyorlar bizden de bilgi alıyorlar. Bizde oyuncu ile ilgili genel düşüncemizi onlara aktarıyoruz. Onların nasıl bir planlama yaptığını, nasıl düşündüğünü bilmiyoruz. Belki de sezon başından bugüne kadar gelen süreçte Yusuf çok fazla şans bulamadığı için daha fazla oynayacağı bir kulübe verme açısından Fenerbahçe kendi açısından böyle bir karar almış olabilir. Ama bunu kulübümüze, başkanımıza ilettiler mi bilmiyorum. Bu takımın teknik direktörü olarak bana böyle bir gelmedi” dedi.