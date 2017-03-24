Haber: BMA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde BAMER Konferansları kapsamında Kastamonu Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz Meşrutiyetten Cumhuriyete önemli milli gün ve bayramlar ile alakalı konferans verdi. Osmanlı Devleti’nde meşrutiyetten cumhuriyete geçiş sürecinde bağımsızlık günlerini kutlayan ülkeler göz önüne alınarak toplumda milli bayram arayışının başladığını anlatan Mehmet Serhat Yılmaz, “Osmanlı Devleti’nin ilk milli bayramı, 2. Meşrutiyetin ilanı olan 10 Temmuz bayramıdır. Ancak bu bayramda toplumsal heyecan, Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı sebebiyle sönmeye başlamıştır. Yine milli bir bayram gibi kutlanan Osmanlı’nın kuruluş bayramı İstiklâl-i Osmani günü var. Bu bayramda, kuruluş dönemlerine hasret gözleniyor. 1914’te de ilk kez İstanbul’un fethi kutlamaları yapılmış. İstanbul’un fethi ruhuyla Fatih ve fetih günü yâd edilmiş. Daha sonra milli devlete geçiş süreci başlıyor, milli bir meclis oluşuyor, Sivas’ta İrade-i Milliye ortaya çıkıyor. Milli kültür, milli eğitim, milli iktisat ve milli bayram anlayışı ortaya çıkıyor. Tüm bunlar 1920’den sonra birden oluşmayıp tarihsel bir geri plana sahiptir” diye konuştu.



