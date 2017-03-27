Haber: BMA

AİBÜ Öğrenci Konseyi ile Ahıskalı Gençler Birliği tarafından düzenlenen “Osmanlı’nın Yetimleri Ahıska Türkleri” konulu konferansta, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ocak ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı’ndan Okutman Emine Aşçı konulu sunum yaptılar.

Türkiye sınırına sadece 12 kilometre uzakta olan Ahıska’nın en eski dönemlerden bu yana, savaş ve istilâlarla zaman zaman Türk nüfusu azalmış da olsa, çok eski bir Türk bölgesi olduğunu anlatarak konuşmasına başlayan Prof. Dr. Ahmet Ocak, 12’nci yüzyılda bölgeye yapılan ve Doğu Haçlı Seferleri olarak da bilinen Kıpçak göçleri ve Kıpçakların Gürcistan devlet yönetimi üzerindeki etkilerini ayrıntılı şekilde ele aldı.

Ahıska’nın Osmanlı hakimiyetine geçtiği 1578’den, Rus hakimiyetine geçtiği 1828 yılına kadar önemli bir Türk yerleşim bölgesi olduğunu ifade eden Ocak, “Ruslar, 19’uncu yüzyılın başlarından itibaren bölgeye saldırmaya başlamışlardır. Rusların bu saldırılarına karşı Ahıskalılar kendilerini kahramanca savunmuşlardır. Hatta bir İngiliz tarihçi Ruslara, ‘Siz, Ahıska Camisi’nin üzerindeki hilâli almak istiyorsunuz ama gökteki yıldızları almanız daha kolaydır.” demiştir. Rusların saldırılarına karşı Ahıskalı kadınlar ve genç kızlar ellerinde kılıçlarla Ruslara karşı cesurca savaşmışlardır” diye konuştu.

“İstanbul Kilidi Gitti”

Ahmet Ocak, Rusların Ahıska’ya girdiği tarihlerde dönemin şairi Gülali’nin “Ahıska gül idi gitti, Bir ehlî dil idi gitti, Söyleyin Sultan Mahmud’a, İstanbul kilidi gitti” dörtlüğü ile Ahıska’nın stratejik önemini ve yaşanan acıları çok güzel bir şekilde dile getirdiğini vurguladı ve Ahıska’nın elden çıkmasıyla Rusların Anadolu’ya saldırılarının kolaylaştığını kaydetti.

Okutman Emine Aşçı ise, Kafkaslar ve Ahıska’nın Anadolu’nun giriş kapısı olduğunu, Ahıska elden çıktıktan sonra Kafkaslardaki Türk ve Müslüman ahalinin yıllar boyu devam edecek mezalimlerle karşılaştıklarını söyledi. 2. Dünya Savaşı’nda Ahıska Türklerinin askere alınarak cephelere gönderildiğini, geride kalan kadın ve yaşlıların ise demiryolu inşaatında çalıştırıldığını kaydeden Aşçı, çocuklarının ve eşlerinin cepheden trenle geleceği umuduyla demiryolu inşaatında çalışan Ahıska Türklerinin 15 Kasım 1944’te kendi yaptıkları demir yolundan gelen hayvan vagonlarıyla ölüm yolculuğuna çıkarıldıklarını anlattı.

1989’da Özbekistan’da Ahıska Türkleri ile Özbekler arasında kardeş kanı dökülmesine yol açan Fergana olayını da ayrıntılarıyla anlatan Aşçı, “Bu olaylarda Özbekistan’da artan Rus karşıtlığının Ahıska Türklerine yöneltilmeye çalışıldığını görüyoruz.” dedi. Konferansın ardından Ahıska Ateşi folklor ekibinin gerçekleştirdiği gösteri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.