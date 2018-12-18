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    • OSMED Fuarı’nda Erpiliç ve Bolca Hindi rüzgarı

    Erpiliç ve Bolca Hindi, Antalya’da düzenlenen 6. Geleneksel Satınalma, Gastronomi ve Teknik Sektör Buluşması’na damga vurdu. Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen Meksika soslu ile Akdeniz soslu sote but ürünleri, otel satın alma yetkilileri ve fuar katılımcılarından tam not aldı.

    18 Aralık 2018 Salı 10:24
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    OSMED Fuarı’nda Erpiliç ve Bolca Hindi rüzgarı

    Haber: BMA

    Erpiliç ve Bolca Hindi, Otel Satın Alma Müdürleri Eğitim Derneği (OSMED) tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen Geleneksel Satınalma, Gastronomi ve Teknik Sektör Buluşması’na katıldı. 14-16 Aralık tarihleri arasında Antalya Belek’te düzenlenen fuarda Erpiliç ve Bolca Hindi standı ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Yeni ürünler geliştirmeye büyük önem veren, pazarını genişletme ve geliştirme doğrultusunda müşterilerine yeni hindi ürünleri sunan Bolca Hindi, geliştirdiği Meksika ve Akdeniz soslu sote but ürünleri ile otel satın alma yetkilileri ile fuar katılımcılarından tam not aldı. Bolulu firmamız; Akdeniz Soslu Hindi Kavurma, Domates Soslu Piliç Cordon Bleu, Hindi Külbastı, Meksika Soslu Hindi Kavurma, Hindi Tepsi kebabı, Meksika Soslu Hindi Maraş Tava, Pideli Piliç Parmak Köfte, Hindi Özbek Pilavı, Hindi Köfte gibi 20’den fazla yemek tariflerini otel restoranında katılımcıların beğenisine sunarak fuara damgasını vurdu.

     

    Anahtar Kelimeler: Erpiliç, Bolca, Hindi, Antalya’da, Düzenlenen

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