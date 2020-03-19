ÖSYM’den açıklama

Haber: Volkan Yılmaz

ÖSYM Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda, 29 Mart'ta yapılması planlanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 3 Mayıs'ta, 4 Nisan'da yapılacağı duyurulan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) 3 Ekim'de gerçekleştirilecek. 12 Nisan'da yapılması planlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) 17 Mayıs'ta, 18 Nisan'daki Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS/4) 2 Mayıs'ta, 19 Nisan'daki e-YDS/5 16 Mayıs'ta uygulanacak. 26 Nisan'da yapılacağı duyurulan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) da 20 Eylül'de gerçekleştirilecek. 3 Mayıs'ta yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 10 Mayıs'ta düzenlenecek. 20 Eylül'deki ALES/2 ise öne çekilerek 16 Ağustos'ta uygulanacak. 16 Mayıs'ta yapılaması planlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG/1) 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. ÖSYM 2020 Sınav Takvimi güncellenerek "//www.osym.gov.tr" internet adresinden yayımlandı. Açıklamada, "Koronavirüs pandemisi sürecinde devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylara ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacak." ifadesi kullanıldı.